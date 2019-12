Rafael Nadal: "He hecho lo que tenía que hacer para pasar sin sufrir mucho"

Rafa Nadal llegó a Wimbledon en el puesto número diez del ranking ATP, su peor posición desde abril de 2005. El español se estrenó en Wimbledon con una cómoda victoria ante Thomaz Bellucci, en el que ha podido coger ritmo con intensos peloteos. 6-4, 6-2 y 6-4 fue el resultado final a favor del tenista mallorquín.

"Me falta definir la bola alta un poquito mejor con la derecha y voy a intentar trabajar en ello este miércoles"

Después de un partido sólida y sin fisuras, Nadal terminó contento con el tenis mostrado en un complicado debut en Wimbledon ante Bellucci, a quien elogió el tenista mallorquín. "Creo que he jugado bien, he hecho lo que tenía que hacer para pasar sin sufrir mucho. Cuando uno gana partidos en hierba por este resultado, evidentemente es una gran noticia. En hierba los partidos son muy complicados y ajustados, ganar con ventaja es muy complicado. Dentro de lo que puede ser un partido en hierba tranquilo, lo ha sido, estoy contento con el revés, con el drive en general. Me falta definir la bola alta un poquito mejor con la derecha y voy a intentar trabajar en ello este miércoles", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Rafael Nadal no esconde en ningún momento que tanto él como su raqueta van poco a poco entendiéndose y consiguiendo cuajar buenos puntos. "No se puede ir en contra de lo que la cabeza le manda, porque si uno juega demasiado agresivo y su cabeza no está preparada para asimilar ese golpe, tiene un problema, si uno juego demasiado defensivo, le van a atacar y estás muerto. Hay que encontrar un balance intermedio para poder jugar agresivo, pero que tu cabeza pueda asimilar el tiro, eso es algo que durante mi carrera he hecho muy bien. Me ha faltado un poco más de decisión en bolas altas, definir más y ser más contundente, soy consciente que tengo que mejorar", concluyó.