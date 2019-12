Feliciano López: "He rendido a buen nivel siendo un encuentro complicado"

El tenista toledano se mostró muy firme en la red y con el saque, sus dos principales armas, y logró no sufrir demasiado ante un siempre correoso tenista belga, Steve Darcis, que plantó cara pero no estuvo a la altura en los momentos decisivos del encuentro. Feliciano quedó satisfecho con el nivel de tenis mostrado, y ya sólo piensa en la próxima ronda.

"Si no hubiera estado fino nos hubiéramos ido a un cuarto o a un quinto set seguro"

A sabiendas de la dificultad del partido, Feliciano tuvo claro en todo momento que relajarse podría dar alas a su rival, por lo que el toledano se mantuvo firme en los tres sets. "He jugado bastante bien, era un partido que no me hacía mucha gracia porque Darcis es un jugador muy bueno aquí, tiene mucho talento. Pienso que he rendido a buen nivel siendo un encuentro complicado. Si no hubiera estado fino nos hubiéramos ido a un cuarto o a un quinto set seguro", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Feliciano López ya sólo piensa en el georgiano Nikoloz Basilashvili, tenista al que no conoce, lo que hará que el toledano tenga que estar mucho más concentrado en el encuentro. "No le he visto jugar nunca, preguntaré a algún compañero o trataré de buscar algunas imágenes sobre su juego. Este año no ha sido temporada de hierba muy buena, perdí dos partidos por 7-6 en el tercer set, uno con Groth y otro con Isner, la forma que tengo de jugar es muy concreta y tampoco tengo que pensar tanto contra quién juego. Hay tenistas que tienen unas características muy marcadas y en ese caso quizá sí debas tenerlo en cuenta, pero si no conoces al rival es difícil porque tampoco sabes que te puedes esperar a la hora de saltar a la pista", concluyó.