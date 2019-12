Pablo Andújar: "No quería retirarme sin ganar ninguna vez en hierba"

Triunfo agónico de Pablo Andújar en la primera ronda del abierto de Wimbledon. Tres horas exactas le costó al tenista afincado en Valencia derrotar a un Guillermo García López que tuvo el partido en su mano en la cuarta manga cuando dispuso, incluso, de una bola de partido con un 4-5 y un 30-40 a su favor. Sin embargo los errores no forzados, un total de 40, lastraron al tenista de La Roda que regresa a España tras caer a las primeras de cambio en el torneo británico.

"Me he visto bien sobre la pista y es un buen comienzo de torneo porque siempre es importante empezar con tres sets"

Como no pudo ser de otra manera, Andújar mostró su gran alegría de haber podido conseguir la primera victoria sobre hierba de su carrera deportiva. "Me he quitado un peso de encima, no quería retirarme sin ganar ninguna vez en hierba. Ha sido un partido muy bonito contra un gran jugador en este tipo de pistas, tenía un problema de confianza. Obviamente, la hierba no es mi superficie preferida, es donde peor lo paso, sabiendo eso, he hecho poquitos cambios, tratando de mejorar el saque cortado. Mi bola aquí no hace tanto daño como en tierra batida o en pista rápida, pero por el lado positivo soy un jugador que resta bien y tiene un revés plano. Intento subir a volear, lo más importante era creer que podía ganar y eso es lo que he hecho, aunque he estado a un punto de perder", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Pablo Andújar aprendió a sufrir ante Guillermo García López, y sin ponerse nervioso en ningún momento consiguió hacer claudicar con su servicio a su compatriota, y terminó llevándose el partido. "No me ha dado tranquilidad colocarme por delante en el quinto set, he sabido mantener la calma durante todo el parcial con mi saque, pese a que también he tenido un par de juegos con opciones para romper. Tranquilidad no tenía porque estaba en un quinto set, ahí te pones en la posición de tu rival, que está peor que tú porque tiene el marcador en contra. Me he visto bien sobre la pista y es un buen comienzo de torneo porque siempre es importante empezar con tres sets y estar más fresco para la siguiente ronda", concluyó.