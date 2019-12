Rafael Nadal: "Es un día duro para mí, no he estado cómodo, pero seguiremos adelante"

Después de una cómoda victoria frente al brasileño Thomaz Bellucci en primera ronda, el camino de Rafael Nadal en Wimbledon 2015 se terminó de nublar por completo en la segunda ronda, y es que el tenista español sucumbió ante el alemán Dustin Brown, el cual se ha convertido en su bestia negra, ya que en el Gerry Weber Open de Halle también consiguió vencerle por 6-4 y 6-1 en 59 minutos, en esta ocasión el mallorquín perdió frente a Brown por 7-5, 3-6, 6-4 y 6-4.

"Me voy a casa con la conciencia de haber hecho lo que he podido para preparar este torneo, cuando uno hace todo lo que puede no está obligado a más"

Una dura derrota se cruzó en el camino de Rafael Nadal, pero el tenista mallorquín tiene claro que está intentando recuperar el nivel mostrado temporadas atrás. "Me voy casa, descansaré un poco y poco a poco volverán las ganas de trabajar, cada derrota es diferente. Cada derrota tiene un sentido particular y no puedo avanzar ni retroceder en mi carrera sin aceptar las derrotas, siempre las acepté bien. Algunas dolieron mucho cuando era muy joven, otras dolieron menos cuando eres más mayor", comentó ante los medios de comunicación.

Algo que no esconde Nadal es que en ningún momento la retirada se le pasa por la cabeza, más viendo como poco a poco va subiendo el nivel en la temporada. "Cuando llegue el día de que lo que estoy haciendo no me motive o me llene lo suficiente para seguir pues será el día de buscar otras motivaciones en la vida y otras cosas que hacer, pero no es el caso. Cuando llegue lo diré y a otra cosa nos iremos, a día de hoy tengo una motivación personal de hacer algo y voy a luchar por ello. Si no se consigue, me quedaré con la tranquilidad de haber luchado", afirmó.

Para terminar, Rafael Nadal asume que hizo todo lo que estuvo en su mano para poder preparar el torneo británico, algo que le deja con la conciencia tranquila. "Me voy a casa con la conciencia de haber hecho lo que he podido para preparar este torneo, cuando uno hace todo lo que puede no está obligado a más. No ha podido ser, seguiremos adelante, y creyendo que desde el trabajo las cosas se pueden cambiar y es lo que voy a hacer y es lo que he hecho durante toda mi vida", concluyó.