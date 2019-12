Dustin Brown: "Tenía un plan, el mismo que en Halle, y volvió a funcionar"

Lo volvió a conseguir hacer, y es que el alemán Dustin Brown logró derrotar al mallorquín Rafael Nadal por segunda vez consecutiva. Si bien en el Gerry Weber Open de Halle dio cuenta de él en menos de una hora, en la segunda ronda de Wimbledon tuvo que sufrir más y necesitó de cuatro sets para obrar la machada y poner en pie a la Pista Central de Wimbledon. Un marcador de 5-7, 6-3, 4-6 y 4-6 a favor del número 102 del ranking ATP.

"Estoy cómodo jugando en esta superficie, sé que puedo tener resultados y estoy deseando que llegue el próximo encuentro en Wimbledon"

Como no podría ser de otra manera, Brown mostró su inmensa alegría de poder no sólo haber conseguido el pase a la tercera ronda de Wimbledon, sino haberlo hecho ante el mallorquín Rafael Nadal: "Nadal es uno de los mejores tenistas de la historia y, aunque ya le he ganado dos veces sobre hierba, no me gustaría enfrentarme a él en tierra batida o cemento, ganarle es siempre especial. Fue un encuentro muy complicado, pero me voy contento con mi tenis, jugar contra Rafa nunca es fácil, yo tenía un plan de partido, el mismo que en Halle, y volvió a funcionar, quería sacarlo de su zona de confort para poder atacar", comentó sonriente ante los medios de comunicación.

Para terminar, el alemán Dustin Brown no esconde que los torneos sobre hierba se le bien, algo que consiguió corroborar en la jornada de jueves en el All England Club de Londres. "Después de Roland Garros me fui a descansar una semana, antes de empezar a preparar la temporada de hierba, y pese a que perdí algunos partidos al comienzo me sentí bien. Estoy cómodo jugando en esta superficie, sé que puedo tener resultados y estoy deseando que llegue el próximo encuentro en Wimbledon", concluyó.