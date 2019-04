María Sharapova: "Esperaba ser campeona, la derrota ha sido decepcionante"

Para una campeona nunca es fácil asimilar el sabor de una derrota. Serena Williams ha derrotado a María Sharapova por decimoséptima vez consecutiva, lo cual ahonda en la herida. La estadounidense, bestia negra de la rusa, se impuso por 6-2 y 6-4 para alcanzar la final de Wimbledon donde Garbiñe Muguruza esperaba horas antes. La decepción de la soviética fue patente durante la rueda de prensa post-partido.

"Esperaba poder ser campeona en este torneo, la derrota ha sido decepcionante porque se el nivel que he dado y puedo dar aquí", se ha lamentado María Sharapova. "Pero la derrota me ayudará a continuar trabajando", ha declarado con la característica ambición que ha portado toda su carrera.

Las altas expectativas que tenía puestas la rusa en Wimbledon no han sido satisfechas, pero la caída ha supuesto un paso en la dirección correcta para ella: "Buscando la perspectiva de las cosas, hay que valorar que hace unas semanas no tenía ni idea de cual sería el resultado", ha reconocido la número cuatro del ranking WTA. "Nunca es fácil perder un partido así", ha reiterado a continuación.

En las dos primeras rondas de The Championships, María Sharapova no había cedido un solo set. Los problemas llegaron depsués ne su partido de cuartos frente a Coco Vandeweghe, donde la rusa tuvo que desplegar su mejor versión para tumbar a la estadounidense. Ese es el camino a seguir para la de Niagan: "Hoy no he podido hacer las cosas que me llevaron a la victoria en aquella ocasión", ha afirmado.

"Serena siempre juega un grantenis. Es capaz de convertir una sutación defensiva en un buen ataque con tan solo un golpe" Respecto a su verdugo, la pequeña de las hermanas Williams, María Sharapova ha destacado una de sus mayores virtudes: "Puede convertir una situación defensiva en un buen ataque con tan solo un golpe", ha destacado la rusa. "Ella siempre juega un gran tenis", se ha deshecho en elogios hacia la norteamericana.

Otra de las claves de la derrota de la soviética radica en las seis dobles faltas que ha cometido a lo largo del encuentro: "Desde la operación en el hombro a la que me sometí en 2008 he cambiado algunos aspectos de mi juego, todos los profesionales deben adaptarse y reinventar su estilo", ha afirmado la número cuatro del mundo.

Después de esas afirmaciones, los periodistas se interesaron en si María Sharapova tenía pensado cambiar drásticamente su juego para cortar la racha negativa que mantiene ante Serena Williams: "Rotundamente no", ha sentenciado María Sharapova. "No voy a convertirme en una sacadora y voleadora a estas alturas, seguiré con mi idea y agresividad que es lo que me han llevado hasta aquí", ha admitido.

El servicio, clave en los partidos sobre césped, fue la gran lacra de la rusa a la hora de servir, pero tampoco fue capaz de leer el servicio de la estadounidense, quien conectó 13 aces: "Definitivamente puedo mejorar en eso, no hay duda", ha reconocido tras despedirse de la zona mixta y de la organización hasta el año que viene.