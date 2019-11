Entrevista. Roberto Ortega-Olmedo: "Me veo capaz de entrar en el top 100"

Sus nombres no encabezan titulares, los espectadores no se agolpan en sus entrenos en busca de una foto que guardar como oro en paño. Semana tras semana, estos soñadores se dejan la piel -y también el dinero- en pistas desiertas, y que no siempre presentan las condiciones ideales para la práctica del tenis. Son aquellos jugadores alejados de los puestos de privilegio del ranking, tenistas que desde el día que sus padres les pusieron una raqueta en la mano soñaron con vivir de aquello que aman: el tenis. Roberto Ortega es uno de estos desconocidos "gladiadores".

Criado en las pistas del CT Chamartín y con el puesto 257 de la ATP como mejor ranking, Roberto lleva luchando por su sueño desde la infancia. El madrileño, actual número 379 de la ATP, busca recuperar las sensaciones perdidas tras una operación que a inicios de año le dejó fuera de las pistas. Un tenis de altos vuelos, una cabeza bien amueblada y una genial mezcla de humildad y confianza en sí mismo, son los argumentos que Roberto presenta para hacerse un hueco entre los mejores.

Pregunta: Ahora que encaramos la recta final de la temporada, ¿Cuáles son sus objetivos de aquí a final de año?

Respuesta: Estos meses he estado jugado sobre todo Futures. El Espinar es mi primer Challenger esta temporada. Ha sido un año algo complicado. En enero tuve una operación, y aunque no estoy teniendo dolores, me está costando coger el ritmo. Estoy perdiendo ranking, pero no me preocupa, porque cuando coja el ritmo lograré estar al nivel del año pasado.

Es un año de transición, para mejorar ciertos aspectos. Estoy trabajando con un psicólogo deportivo. Ahora me centraré en torneos Challenger, ya que acostumbrarse a los Futures tampoco es bueno. En cuanto al ranking, lo ideal sería terminar cerca del 300, para empezar con fuerza la siguiente temporada y recuperar la posición del 2014 (Alcanzó su mejor clasificación, 257, en octubre del 2014).

P: ¿Se ve capaz de entrar en el Top 100?

R: Sí, tengo 24 años y creo que aun estoy a tiempo. Ya he llagado a estar cerca de los primeros 250, y una vez que estas ahí, con dos o tres torneos buenos, estando entre los mejores, te sientes más cerca, más tenista. Con mucho entrenamiento y mejorando lo que hasta ahora me ha fallado, puedo conseguirlo.

P: Conoce bien el mundo de los Futures, ¿Qué lee parece la escasa cuantía de los premios y el esfuerzo económico que tienen que hacer los jugadores? ¿Se debería invertir más?

R: Desde mi posición de jugador es fácil decir que debería aumentar

"Hoy en España hay la mitad de Futures que hace cinco años" la cuantía de los premios, pero sé lo que cuesta organizar un torneo en estos días, por lo que hay que felicitar a cada organización que hace el esfuerzo.

Hace cinco años había unos 45 Futures en España, y a día de hoy hay casi la mitad. Con la situación económica del país y las empresas, que son las que ponen el dinero, es muy complicado.

P: Muchos jugadores que empiezan en el circuito ITF eligen torneos en países como Egipto, ya que el nivel allí es más bajo. ¿Cree que es adecuado?

R: Merece la pena para conseguir los primero puntos ATP. De cara a entrar en las previas y en los cuadros finales, es más fácil en otros países, ya que el nivel en España es muy alto. Pero si quieres progresar, debes jugar torneos de nivel, que están en los países con los mejores jugadores.

P: Sabemos lo difícil que es ganarse la vida como jugador profesional. Ahora mismo, ¿Vive del tenis? ¿Hay ayudas por parte de la Federación?

R: No, para nada. Para no perder dinero en un año, debes estar "Para no perder dinero, hay que estar entre los 220 mejores" entre los 220 primeros de la ATP, aproximadamente. Si viajas con entrenador, todo es mucho más caro. Para ganar algo de dinero estoy jugando competición por equipos en Suiza, Alemania y con mi club, el Chamartín. Entre eso y lo que se gana en los torneos, podemos ir avanzando, pero si tienes un mal año y pierdes ranking, todo se complica.

En cuanto a las ayudas de la federación, cuando dejas de ser junior desaparecen. Consideran que las ayudas deben ir destinadas a los más jóvenes.

P: La superficie predilecta de los españoles es la tierra batida, sin embargo usted prefiere la pista dura. ¿Qué le diferencia de los demás?

R: Principalmente es la mentalidad. Soy de Madrid, donde hay cierta altura, y siempre he entrenado en pistas muy rápidas. Cuanto más rápida es la pista, más me gusta. Al no ser muy alto, me muevo rápido y cuando estoy con confianza, en esta superficie consigo puntos diferentes a otros jugadores.

En tierra me cuesta más jugar, aunque hoy en día, si quieres ser un gran jugador debes dominar todas las superficies.

P: ¿Cúal considera su mejor partido? ¿Quién es el mejor rival al que se ha enfrentado?

R: El año pasado hice muy buenos partidos. Recuerdo la victoria en el Challenger de Sevilla ante Herbert, un jugador que ahora esta alrededor del 120. También destacaría las victorias en El Espinar en 2013, donde gané a jugadores de nivel. Fue muy importante para mi.

En 2011 recibí una Wild Card del Mutua Madrid Open en 2011 y allí me efrenté a Adrian Mannarino (1-6/2-6) que por aquel entonces estaba en torno al puesto 30 de la ATP. Es el mejor jugador al que me he enfrentado.

P: El Espinar es un torneo muy especial para usted. Aquí llegó a semifinales en 2013 y estuvo a un punto de meterse en la final. ¿Qué significa este torneo para Roberto Ortega?

R: Siempre ha sido un torneo muy importante para mi. En años "El Espinar 2013 fue la mejor semana de mi carrera" anteriores ya jugué la previa, pero nunca conseguí superarla. En 2013 tuve suerte, porque quedó libre una invitación al cuadro y la pude aprovechar. Pasé de no jugar el torneo a llegar a semis y estar a punto de jugar la final. Es la semana que mejor he jugado en mi carrera.

Aquí he jugado muy buenos partidos, puedo aprovechar que prácticamente juego en casa y me cuesta menos adaptarme que al resto de jugadores.

P: Parece que la época dorada del tenis español va llegando a su fin. ¿Ve a la "Generación del 97" capaz de tomar el relevo?

R: Esa generación -Munar, Taberner, Semmler- es buenísima. Además jugadores como Bernabe Zapata, que hasta hace año y medio no estaban tan metidos en la "Generación del 97" han progresado muchísimo. Bernabe acaba de ganar su primer Futures hace dos semanas y ha hecho final en el campeonato de Europa. Tiene muchísimo potencial y seguro que da muchas alegrías al tenis español. Ganas no van a faltar.

A Munar ya le conocemos, hizo final de Roland Garros hace dos años y tiene un nivel altísimo. Semmler es muy amigo mío y es también un gran jugador, con mucho talento para este deporte.

Si se esfuerzan y aprovechan sus oportunidades, son el futuro del tenis nacional.

P: Últimamente se está hablando mucho de la intención de la ATP de introducir ciertos cambios buscando mayor dinamismo. ¿Cree que debería haber cambios?

R: Creo que la ATP es ya un espectáculo. El tenis es un deporte muy visto y cuando juegan los mejores, el show es total. En mi opinión todo está bien de la forma que está ahora.

Sin embargo, por probar no hay ningún problema, aunque como en todos los cambios, algunos jugadores no estarían contentos. Debería ser algo consensuado.

El test a Roberto Ortega

Defínase en una palabra: Entusiasta

Un lugar para perderse: Cualquier playa

Una ciudad: Getafe, siempre

Una película: "Gladiator"

Un torneo: El Espinar. Y Wimbledon, por supuesto.

Un ídolo: Michael Jordan

Un referente tenístico: Andre Agassi. De los españoles, Rafael Nadal.

El jugador perfecto: Derecha: Djokovic/ Revés: Djokovic/ Saque: Karlovic/ Volea: Federer/ Físico: Nadal/ Mentalidad: Nadal

Agradecidos por su tiempo, nos despedimos de Roberto, un tenista "con los pies en la tierra". Ojalá pronto podamos verle en las pistas de los mejores torneos del mundo.