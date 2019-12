Tenis VAVEL opina: US Open 2015 femenino

Inaudita la expectación que rodea el evento del US Open en su modalidad femenina. Nueva York puede presenciar un hecho histórico, y la consideración sin miedo a equivocarse, de Serena Williams como la mejor jugadora de la historia. La oportunidad de culminar el año 2015 como vencedora de los cuatro Grand Slam, y además, de igualar a Steffi Graff con 22 majors en sus vitrinas.

No lo tendrá nada fácil la estadounidense. Es muy notable la igualdad imperante en el circuito femenino, y la masiva irrupción de jóvenes jugadoras con un talento desbordante. Se presenta como apasionante el torneo, con numerosas alternativas. Tres de los miembros de la redacción dan sus pronósticos y percepciones acerca del torneo.

Diego Jiménez Rubio (@Jimenez7diego)

1. Predicción general

Hay un nombre propio que marca el torneo, como es el de Serena Williams, pero no se puede obviar la capacidad de muchas otras jugadoras para derrotarla. Serán claves las primeras rondas, donde la estadounidense más puede sufrir. Diatchenko es una rival incómoda y en el horizonte está Sloane Stephens, una consumada "matagigantes".

Radwanska parece lejos de poder hacerse con un grande, así como la siempre dubitativa Wozniacki. Sharapova se erige en una clara candidata, mientras que el nivel de las españolas es toda una incógnita. Habrá que estar muy atentos a Victoria Azarenka, y a jóvenes como Svitolina o Bencic.

2. Jugadora revelación

Camila Giorgi. La apuesta jugadora italiana ostenta un tenis que se puede adaptar a la perfección a las pistas de Flushing Meadows, y no cuenta con la presión de los focos sobre ella, tras una temporada discreta. El azar le ha deparado un cuadro asequible para llegar lejos, siendo Lisicki y Bacsinszky sus rivales potenciales en segunda y tercera ronda.

Ha de explotar la italiana, con condiciones suficientes como para desbordar a toda rival. Potencia, buena movilidad y la ilusión de una joven, pero con cierta experiencia ya en Grand Slam, así como más madurez físicas que algunas osadas adolescentes del circuito.

3. Decepción

Ana Ivanovic. La serbia tendrá una dura primera ronda ante Cibulkova, y parece haber perdido la frescura en su juego que desplegó hasta Roland Garros. Su falta de estabilidad al servicio pueden condenarla, en unas pistas donde el saque resulta vital.

Nunca lo ha hecho bien la serbia en Flushing Meadows, siendo su mejor resultado unos cuartos de final en 2012. Esto pone a las claras el desgaste físico y mental que se produce en Ana en el tramo final de temporada, y que ha mermado su rendimiento en este torneo.

4. Española a tener en cuenta

Garbiñe Muguruza es clara candidata al título, aunque su rendimiento es una incógnita tras los malos resultados en torneos previos y la ruptura con su entrenador Alejo Mancisidor. A largo plazo este cambio se antoja positivo, pero se pueden acumular las emociones en la española al no ver en la grada a su acompañante desde hace años.

Una jugadora a seguir, a otro nivel, es Lara Arruabarrena. La donostiarra viene cuajando una buena temporada, y aunque tiene un cuadro complejo debutando ante Jovanoski y enfrentándose luego a la ganadora del Mladenovic y Kuznetsova, la española tiene capacidad para avanzar más de lo esperado.

Alberto Gómez Torres (@AlbertoGmezTorr)

1. Predicción general

El US Open 2015 en categoría femenina se presenta igual de emocionante que el resto de grandes torneos del circuito WTA. La competición estadounidense será una nueva pelea de Serena Williams contra el resto, una batalla que normalmente cae del lado de la tenista norteamericana. La menor de las Williams es la gran dominadora en la actual del circuito femenino, y en los grandes torneos suele ofrecer su mejor versión, lo que le convierte prácticamente en imbatible.

Pero la pelea por derrocar a la jugadora estadounidense no será la única que se podrá ver en Flushing Meadows, pues el resto de favoritas se encuentran en un nivel similar de rendimiento y ahora mismo es prácticamente imposible hacer un pronóstico sobre las tenistas que llegarán a las rondas finales del torneo. La incertidumbre del resultado y el buen nivel del tenis femenino este año hacen del US Open 2015 en categoría femenina un torneo espectacular.

2. Jugadora revelación

Madison Keys puede convertirse en una de las jugadoras a tener en cuenta en este US Open 2015. Si bien su temporada está marcada por la irregularidad, la estadounidense es una de las tenistas con mayor proyección del circuito y su juego se adapta a la perfección a la pista dura de Flushing Meadows.

Además, cuenta con dos factores importantes para su mentalidad: no tiene ningún tipo de presión en conseguir el trofeo ni en llegar a las rondas finales del campeonato, y juega en su país, ante su público. Esas dos condiciones pueden fortalecer la moral de una jugadora a la que sólo le falta mejorar su aspecto mental para convertirse en una de las mejores del circuito.

3. Decepción

Carla Suárez puede convertirse en una de las jugadoras con una actuación más decepcionante en Flushing Meadows. La tenista canaria está protagonizando una temporada en trayectoria descendente, y en los últimos torneos no está logrando ni el juego ni los resultados esperados. Además, el tenis de la jugadora española se adapta mejor a la tierra batida que a la pista dura, pues no posee un potente servicio ni una derecha demoledora, por lo que puede sufrir excesivamente para ganar algún partido en el US Open 2015.

4. Española a tener en cuenta

Garbiñe Muguruza será la tenista española que mejor actuación realice en el US Open 2015. Pese a que recientemente ha cambiado de entrenador, su calidad, su talento y su fortaleza mental son motivos suficientes como para incluir a la tenista hispano-venezolana entre las favoritas al título en Nueva York.

Además, Muguruza ha dado un paso adelante este año y en cada Grand Slam ofrece su mejor versión sobre la pista, por lo que es, si la lógica se impone, la jugadora española que mayores posibilidades tiene de triunfar en el torneo estadounidense.

Javier Larequi (@javier_larequi)

1. Predicción general

Este año el US Open viene más interesante que nunca. Serena Williams se enfrenta a uno de los mayores retos para un tenista, ganar el Golden Slam, ya que tras ganar el Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon, busca ganar los cuatro Grand Slams en el que a ella se le da mejor, el US Open. Además, Halep busca ganar su primer Grand Slam tras una buena gira americana en la que ha llegado a las finales de Toronto y Cincinnati.

Sin embargo, Maria Sharapova no ha podido jugar en este mes de agosto y ni siquiera se sabe si podrá debutar en este último Major del año ya que aún arrastra molestias. Este año el US Open presenta la lucha de las dos generaciones del tenis femenino, la de Serena Williams, que busca prolongar su reinado y la de la joven Bencic, que ya dio la sorpresa en Toronto, presentando su candidatura para este US Open.

2. Jugadora revelación

Me gustaría apostar por Bencic pero, en mi opinión, dejó de ser una posible jugadora revelación tras mostrar el impresionante nivel de tenis que llevó a cabo en Toronto y en Cincinnati, hasta que se retiró. Es por esto que voy a apostar por Éugenie Bouchard que, tras un año horrible, ha pedido la ayuda de Jimmy Connors para intentar revertir su situación y remontar el vuelo y creo que lo conseguirá. Además, en algún momento tiene que volver a jugar al nivel con el que nos maravilló el año pasado.

3. Decepción

Si tengo que apostar por alguien, creo que la gran decepción de este US Open puede ser la rusa Maria Sharapova. Llega sin rodaje a este Grand Slam y aún mantiene algunas molestias por lo que pienso que, si finalmente debuta, no llegará a las rondas finales.

4. Española a tener en cuenta

Es difícil elegir entre Carla Suárez y Garbiñe Muguruza ya que ambas han realizado una pésima gira americana, en la que no han ganado ningún partido pero si me tengo que decantar por alguien, me decanto por Garbiñe Muguruza, mucho más habilidosa y con un juego que se adapta mejor a las pistas rápidas gracias, entre otras cosas, a su potente saque. Además, Carla Suárez no ha conseguido buenos resultados en ninguno de los tres Grand Slams de este año, al contrario que la hispanovenezolana.