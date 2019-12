Carla Suárez: "Afronto el US Open con muchas ganas y mucha ilusión"

La de Las Palmas afronta el US Open con mucho optimismo y con ganas de hacer un gran papel en el último grande de un año que no ha sido bueno para la española: "Llego con una racha de resultados que no es buena, pero me genera todavía mayores ganas de competir" y recalca: "Quiero revertir esta situación que estoy atravesando y hemos estado entrenando muy duro con este objetivo en la cabeza. Sobre todo a nivel mental".

Carla, número diez del ránking WTA volvía a hacer mención a la concentración, tan importante para un deportista de élite: "Hemos hecho mucho hincapié en este aspecto, el más importante de todos, y estoy convencida de que mi primer partido será un reto muy importante" y siguió: "Mi objetivo es centrarme en el trabajo, no me pongo una meta de llegar a determinada ronda, no se trata de trata de ganar o perder, se trata de hacer bien el trabajo que me proponga".

La número diez del mundo aseguraba que: "Afronto el US Open con muchas ganas y con mucha ilusión" y destapaba sus intenciones para el torneo estadounidense: "El principal objetivo es dar el cien por cien de lo que tengo, tener buena actitud y carácter, y con el trabajo de estos días los resultados llegarán tarde o temprano. El primer partido es el más importante en estos momentos para mí. Hay que ir paso a paso, y ahora más que nunca".

Tras los malos resultados en hierba de este año parece que la moral de la tenista española se ha visto resentida como afirma su entrenador, Xavier Budó: "El circuito está tremendamente duro y a la que tú bajas el nivel y la mentalidad, todo se complica. Y más Carla, que por su envergadura necesita estar al cien por cien en conceptos como la intensidad y la agresividad. Su línea es muy fina entre que hace daño y desborda y es superior a cuando su tenis se convierte en un tenis que ya no desborda. Carla necesita recuperar estos niveles de intensidad, de agresividad, de patrón de juego agresivo, de confianza en ella misma".

Las ideas de Carla Suárez parece que están claras para llegar, este año sí, lejos en el US Open, y el primer escollo que tendrá que superar la española será la checa Denisa Allertova para seguir progresando en el torneo estadounidense.