Guía VAVEL España del US Open 2015

Tras la disputa del Abierto de Australia, Torneo de Roland Garros y Campeonato de Wimbledon, llega el último Grand Slam del año, pero no por eso menos importante, y lo hará por todo lo alto en Nueva York, la ciudad de los rascacielos y el lujo por excelencia. Hasta la Gran Manzana se desplazarán los mejores tenistas del mundo para batallar por la gran corona, que en categoría masculina defenderá Marin Cilic, y en el cuadro femenino lo hará Serena Williams.

Un camino previo lleno de héroes

Antes de llegar al US Open se llevaron dos torneos de mucha importancia, y en este caso el primero fue el Masters 1000 de Montreal, en Canadá, donde el encargado de levantar la copa de campeón fue el británico Andy Murray, que consiguió derrotar en la gran final al número uno del ránking ATP, el serbio Novak Djokovic por 6-4, 4-6 y 6-3.

Cambió la ciudad, pero no la superficie, y es que tan solo una semana después de terminar el Masters 1000 de Montreal, arracó el Masters 1000 de Cincinnati, donde la final se disputó entre Roger Federer y Novak Djokovic, terminando el suizo imponiéndose por 7-6 (7-1) y 6-3 en una hora y 30 minutos de juego, alzándose así con su séptimo torneo estadounidense.

Análisis ATP y WTA para el US Open

Novak Djokovic: el monarca busca imponer su régimen de nuevo

El cabeza de serie número uno del torneo está ante su tarea más complicada, la de reinventarse, y es que tras perder los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati, el serbio llega con hambre de títulos, ante un torneo como el US Open donde Novak Djokovic ha conseguido coronarse en una ocasión, quedando finalista en ni más ni menos que cuatro, un balance que buscará tornar a su favor en esta edición de 2015.

Roger Federer: el más grande quiere su 18º Grand Slam

La conquista del Masters 1000 de Cincinnati coloca al tenista suizo, el más laureado de todos los tiempos, en el escaparate de claros favoritos a levantar su décimo octava corona de Grand Slam, habiendo conquistado en ni más ni menos que cinco ocasiones el US Open, mientras que tan solo una vez se tuvo que quedar Roger Federer con la miel en los labios de perder la final del torneo americano.

Andy Murray: a revivir el pasado

Una de cal y otra de arena para el tenista británico en su preparación de cara al US Open, y es que tras coronarse campeón en el Masters 1000 de Montreal, Andy Murray cayó a las primeras de cambio en el Masters 1000 de Cincinnati. El británico comparecerá en el torneo americano con confianza, habiéndolo ganado en una ocasión y siendo finalista en otra.

Kei Nishikori: la incógnita nipona

Ganas de revancha recorren el cuerpo del tenista japonés, y es que la pasada temporada Kei Nishikori se quedó a las puertas de coronarse en el US Open, perdiendo en la final del torneo americano ante Marin Cilic. La preparación del nipón ha sido exhaustiva, cayendo en las semifinales del Masters 1000 de Montreal y no jugando el Masters 1000 de Cincinnati, habiendo ganado quince días antes el Citi Open.

Stan Wawrinka: completar un año de ensueño

Se le resiste el US Open a Stan Wawrinka, y es que el tenista suizo a pesar de haberse coronado vencedor en el Abierto de Australia y el Torneo de Roland Garros, no ha sido capaz de hacerse con el torneo americano. En busca de la corona, Wawrinka ha caído eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal y en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati.

Tomas Berdych: la eterna alternativa

Tras veintidós torneos jugados en la presente temporada, y una cómoda sexta posición en el ránking ATP, Tomas Berdych acude al US Open con la ilusión de obtener un torneo importante confirmado su alternativa a los grandes jugadores. No es esperanzadora su llegada al torneo americano, ya que en el Masters 1000 de Montreal perdió en la segunda ronda y en el Masters 1000 de Cincinnati pereció en los cuartos de final.

David Ferrer: regreso a las pistas

Tras más de dos meses alejado de las pistas por una lesión en el codo derecho que le hizo parar a mitad de temporada, el 23 de junio, David Ferrer acude al US Open con las ganas e ilusión de olvidar los problemas físicos cuajando un gran nivel, en busca del que sería su primer Grand Slam, algo con lo que completar su espectacular parlmarés.

Rafa Nadal: la importancia de las sensaciones

En busca de recuperar el juego perdido acudirá Rafael Nadal a Nueva York para disputar el US Open, y es que el tenista mallorquín está viviendo el año más complicado de su carrera. Con catorce títulos de Grand Slam en su haber, Nadal sabe a la perfección lo que es coronarse en la Gran Manzana, habiéndolo hecho anteriormente en dos ocasiones, y teniendo en una que conformarse con el sabor amarago de la derrota del finalista.

Marin Cilic: es más difícil mantenerse que llegar

El objetivo más complicada le llega ahora a Marin Cilic para mantener su novena posición del ránking ATP, y es que el tenista croata, que la pasada temporada se coronó campeón del US Open, deberá defender ni más ni menos que 2.000 puntos. En busca de la reconquista, Cilic cayó en la segunda ronda tanto del Masters 1000 de Montreal como del Masters 1000 de Cincinnati, algo que le deja muy malas sensaciones de cara a aterrizar en Nueva York.

Milos Raonic: buscará su mejor versión entre muchas sombras

Milos Raonic llega al US Open con serias dudas sobre su rendimiento. El comienzo gran comienzo de la temporada se ha ido desvaneciendo y ya no queda ni la sombra de lo que el montenegrino llegó a hacer y llegó a ser a principios de año. No son ni mucho menos halagüeños los resultados obtenidos por el tenista nacionalizado canadiense en el Masters 1000 de Montreal y Cincinnati, donde cayó en segunda y primera ronda respectivamente.

Serena Williams: en busca del Golden Slam

Tras conquistar esta misma temporada el Abierto de Australia, Torneo de Roland Garros y Campeonato de Wimbledon, la tarea más complicada le llega ahora a Serena Williams, que si consigue el US Open obtendrá el Golden Slam, ganando así todos los Grand Slam de la temporada. La número uno del ránking WTA acudirá a la cita tras caer en las semifinales del Premier Mandatory de Toronto y triunfar en el Premier Mandatory de Cincinnati.

Simona Halep: en busca de la superación

La tenista rumana viaja a Nueva York siendo la subcampeona del Premier Mandatory de Toronto y del Premier Mandatory de Cincinnati, en busca de romper la mala racha de resultados en el US Open, donde en 2014, cayó en tercera ronda o 2013 donde jugó hasta la cuarta, unos premios sin duda muy inferiores al nivel que Simona Halep viene mostrando durante las últimas temporadas.

María Sharapova: la reconquista de Nueva York

Ni más ni menos que nueve años han pasado desde que María Sharapova se coronara campeona en el US Open. Por aquel entonces era una joven tenista rusa que comenzaba a despuntar, ahora ya está totalmente consolidada, ubicando la tercera posición manteniendo una espectacular pelea con Simona Halep por el segundo puesto del ránking WTA.

Petra Kvitova: contra la maldición de Nueva York

Las dudas como concepto de vida esta temporada para Petra Kvitova, y es que la tenista checa llega a su torneo maldito, el US Open, donde no ha conseguido superar nunca los octavos de final, tras caer eliminada en la segunda ronda de los Premier Mandatory de Toronto y Cincinnati, mientras que decidió disputar el Connecticut Open de New Haven, donde se impuso en la final ante su compatriota Lucie Safarova.

Caroline Wozniacki: una reina sin corona

La jugadora danesa de 25 años alcanzó el número uno del ránking en octubre del 2010 tras conquistar el Abierto de Pekín. A pesar de su estancia en el primer peldaño del circuito WTA y tras ganar la friolera de 23 títulos, Caroline Wozniacki no ha conseguido nunca coronarse en el US Open, quedándose a las puertas la pasada temporada, donde Serena Williams le derrotó en la final.

Lucie Safarova: con ganas de más

Una semifinales en el Campeonato de Wimbledon 2014 y una final en el Torneo de Roland Garros este mismo año colocaron a Lucie Safarova en la élite mundial del tenis femenino, pero ahora a la tenista checa le quedará confirmarse en el último Grand Slam de la temporada, el US Open, cita a la que llegará después de caer en segunda ronda del Premier Mandatory de Toronto, en cuartos de final del Premier Mandatory de Cincinnati y en la final del Connecticut Open de New Haven.

Ana Ivanovic: en busca del tesoro

Torneo maldito para la tenista serbia el US Open, y es que esta presente temporada disputará ni más ni menos que su undécima participación en el torneo americano, teniendo como mejor resultado unos cuartos de final. Para mejorar su mejor puesto, Ana Ivanovic aterriza en Nueva York después de caer en cuartos de final tanto en el Premier Mandatory de Toronto como en el de Cincinnati.

Karolina Pliskova: necesidad de dar un salto cualitativo

Ganadora en Praga y finalista en Sidney, Dubai, Birmingham y Stanford, la tenista checa viene de hacer actuaciones muy modestas en los Premier Mandatory de Toronto y Cincinnati, cayendo en primera y segunda ronda respectivamente antes de disputar el Connecticut Open de New Haven, donde erró en los cuartos de final ante Lesia Tsurenko.

Garbiñe Muguruza: el colofón de un año inolvidable

La tenista hispanovenezolana está viviendo duras jornadas de tenis últimamente, y es que tras caer ante Serena Williams en la final del Campeonato de Wimbledon, Garbiñe Muguruza le está costando volver a coger el ritmo de juego, habiendo perdido tanto en la segunda ronda del Premier Mandatory de Toronto y en la primera de Cincinnati.

En busca de recuperar las sensaciones perdidas en los últimos torneos, Garbiñe Muguruza tomó una drástica decisión, que se basó en prescindir de su entrenador, Alejo Mancisidor, entrenando así en el US Open con un sparring en la academia de John McEnroe, y además, recibirá puntualmente la ayuda de la capitana de Fed Cup y Copa Davis, Conchita Martínez, durante el torneo americano.

Carla Suárez: en busca de sí misma

Después de caer en cuartos de final de Birmingham, la temporada de Carla Suárez ha ido hacia bajo sin frenos, y es que la tenista canaria cayó en las segundas rondas de Eastbourne y Stanford, además de en las primeras rondas del Campeonato de Wimbledon, y los Premier Mandatory de Toronto y Cincinnati.

La de Las Palmas afronta el US Open con mucho optimismo y con ganas de hacer un gran papel en el último grande de un año que no ha sido bueno para la española: "Llego con una racha de resultados que no es buena, pero me genera todavía mayores ganas de competir" y recalca: "Quiero revertir esta situación que estoy atravesando y hemos estado entrenando muy duro con este objetivo en la cabeza. Sobre todo a nivel mental".

La historia del US Open

US Open 2015: ganadores históricos. Desde que en 1881 se disputara la primera edición del torneo, mucho ha cambiado el mundo y el tenis. Tras 134 años repletos de emociones, Richard Sears es el vencedor de las siete primeras ediciones del torneo, y en la actualidad han vencido el torneo americano en el cuadro masculino Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Lleyton Hewitt, Juan Martín del Potro y Marin Cilic, y en el femenino Serena Williams, Venus Williams, María Sharapova, Svetlana Kuznetsova y Samantha Stosur.

Historia del torneo: arranca la 135ª edición. En 1974 se comenzó a disputar sobre tierra batida y en 1978, el torneo se mudó de forma definitivamente al cemento de Flushing Meadows, donde se juega hasta el día de hoy. Roger Federer, Pete Sampras y Jimmy Connors, con cinco títulos en el torneo americano son los que más veces han alzado los brazos en el US Open.

Análisis del cuadro masculino: el sorteo ha deparado duros enfrentamientos en primera ronda para algunos de los favoritos. Murray se enfrentará al díscolo Kyrgios, Federer a Leonardo Mayer y Nadal se medirá a la joven promesa, Borna Coric. El balear se cruzaría con Djokovic en unos hipotéticos cuartos de final, y el escocés transita por la parte del cuadro del de Basilea.

Pronósticos de Tenis VAVEL

Tenis VAVEL pronostica: US Open masculino. El cuarto Grand Slam del año ya está aquí, y la redacción de Tenis VAVEL no ha querido dejar la oportunidad de opinar sobre lo que puede deparar el torneo masculino en Flushing Meadows.

Tenis VAVEL opina: US Open 2015 femenino. Serena Williams puede ser la gran protagonista del evento, pero 127 jugadoras intentarán evitar lo que sería una victoria histórica de la estadounidense. Garbiñe y Carla buscarán recuperar el nivel de meses anteriores, mientras que una pléyade de tenistas consolidadas como Halep, Sharapova, Ivanovic, Radwanska o Wozniacki, así como de jóvenes promesas, como Svitolina, amenaza con dar la campanada.