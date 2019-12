Andy Murray: "He trabajado muy duro para llegar donde estoy"

El mejor tenista británico del momento asegura que llega a esta edición de US Open en mejores condiciones que nunca. Actualmente ocupa el puesto número tres en el ranking ATP solo por detrás de los más grandes: Djokovic y Federer. Esto, sumado a su buen estado físico, hacen que llegue mejor preparado al US Open que en la pasada edición en la que se le vio nervioso por poder clasificarse a las finales del ATP World Tour. El propio jugador declaró que "es probable que en el último par de años yo vine a este evento muy estresado". Gran parte de la culpa del actual estado de Murray la tienen la tregua que le han dado sus problemas en la espalda. Así lo confirmo el tenista: "Tuve problemas con mi espalda y estaba luchando para lidiar con eso. Yo no estaba disfrutando de la práctica y la preparación porque tenía dolor. Me pareció difícil. Pero ahora me siento más saludable, me siento más tranquilo, me siento más relajado. Así es como me siento, diferente".

Andy Murray se ha machacado durante todo el año para poder llegar en las mejores condiciones posibles al torneo americano. Llega con la Rogers Cup de Canadá como aval para esperar de él una buena actuación en las pistas neoyorquinas. Con respecto a esta mejoría, el jugador le dedicó estas palabras: "He trabajado muy duro para llegar donde estoy. Yo tuve un montón de problemas el año pasado, muchos momentos complicados. Pero pude superarlos y seguí creyendo en mí mismo y creo que tuve la gente correcta a mi alrededor para ayudarme a superar esos momentos. Es gente que cree en mí. Me han hecho bien para llegar a donde estoy y voy a seguir trabajando duro para tener un buen torneo aquí y ponerme en posición de ganar el evento".

El escocés se muestra muy esperanzado y piensa que lo podrá hacer muy bien en el último Grand Slam de la temporada. El primer obstáculo a superar va a ser el tenista australiano Nick Kyrgios. El de Dunblane será la tercera vez que se enfrente al polémico australiano en un Grand Slam. En las anteriores ocasiones Murray le venció en los cuartos de final de Abierto de Australia y en tercera ronda del Roland Garros. Murray hizo un análisis de los resultados de su primer rival comentando que "le gusta jugar en los grandes escenarios. Ahí es donde ha jugado su mejor tenis en toda su carrera. El año pasado él sólo ganó uno o dos partidos aparte de los Slams en todo el año. Este año, sus resultados han sido inconsistentes, pero en los Grand Slams ha llegado a cuartos de final (en Wimbledon 2014 y en el Abierto de Australia 2015). Yo lo enfrenté en la tercera ronda en Roland Garros y en Wimbledon estuvo cerca de llegar a los cuartos de final. Yo creo que estará listo para el partido. Él se motiva para hacerlo bien en los grandes eventos".

Para finalizar sus declaraciones antes del US Open, se le pidió al británico que analizase su cambio en el estilo de juego. Andy Murray aseguró haber variado en su forma de jugar confesando que "he jugado bien, he jugado tenis inteligente, tratando de crear a un plan de juego que ha hecho que sea difícil para él. Si miras los partidos, vas a ver lo que he estado haciendo. Intenté mezclar mi juego y ese es mi estilo de juego, algo que he trabajado en los últimos 18 meses. Y ha funcionado bien para mí a principios de este año y es algo que voy a tratar de hacer de nuevo aquí".

Con todo lo dicho se ve a un Andy Murray que confía mucho en sí mismo y en su nuevo estilo de juego. El estar en el puesto tres del ranking le quita mucha presión porque no tienen que hacer cuentas para ver hasta donde debe llegar si quiere jugar las Finales del ATP World Tour. Además, el tenista escocés quiso recalcar que está mucho mejor físicamente que otros años sin los habituales dolores en la espalda. El de Dunblane va a afrontar el US Open con mucho optimismo, pero siempre con los pies en el suelo.