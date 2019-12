Novak Djokovic: "Quería ganar en Montreal y Cincinnati"

Djokovic llega con dudas al último Grand Slam de la temporada. El comienzo de la temporada del serbio fue idílico y parecía que ningún compañero le iba a poder hacer sombra en el 2015. Además batió el record de precocidad para clasificarse a las Finales del ATP World Tour. Pero el verano no le ha sentado bien al de Belgrado que ha perdido las dos últimas finales que ha jugado: la Rogers Cup contra Murray y el Masters 1000 de Cincinnati contra Federer. A todo esto hay que sumar que el tenista serbio se quejó de una tendinitis en ambos torneos. Con respecto a sus actuaciones en Norteamérica aseguró que "por supuesto, yo quería ganar tanto en Canadá y Cincinnati, pero no fue así" y dejó constancia de los méritos hechos por sus rivales para doblegarle declarando que "ellos merecieron ganar porque fueron los mejores jugadores en la cancha. Sólo cambia en cuanto a mí entender lo que hice mal, lo que ha sucedido en esos partidos, analizarlos, hablar con mi equipo, con mi entrenador particular. Tratar de desarrollar el enfoque correcto para prepararme y para mejorar".

Novak buscará su tercer Grand Slam de la temporada después de que se le escapase Roland Garros en la final contra Wawrinka. Intentará hacer la hazaña que logró en el 2011 de levantar tres Grand Slams en la misma temporada. Ese mismo año fue el único en el que se proclamó campeón del torneo estadounidense. Las comparaciones con el Djokovic de ese año se hicieron inevitables y el jugador argumentó que "soy una persona diferente, un jugador diferente hoy de lo que era en 2011, así que es un poco difícil de comparar en cuanto a tenis se refiere. Creo que físicamente estoy más fuerte y yo soy capaz de soportar más de lo que hice en 2011 y tal vez hay algunas diferencias leves en el juego, pero por lo general a medida que envejeces tú eres más maduro y tratar de desarrollar un juego par llegar al nivel más alto posible. Creo que esta temporada los resultados (están) muy cerca de los de 2011. Lo que he logrado en 2011 es difícil de repetir, por lo que esta temporada es sin duda justo detrás que esa". Con respecto al bajón que ha pegado en pista dura, Djokovic analizó el estado de las pistas neoyorquinas: "He practicado varias veces en la cancha central. La construcción es realmente impresionante y ha protegido la llegada del viento, por lo que hay menos de las condiciones arremolinadas en la cancha, las cuales no ayudan. En el pasado, he jugado muchos partidos en los que era difícil controlar la pelota en la cancha debido a las condiciones de remolinos. Ahora el techo lo protege". El serbio se mostró satisfecho con las nuevas condiciones de la pista central.

Los periodistas se interesaron por la preparación que ha hecho el tenista de Belgrado para preparar el último gran torneo de la temporada. El serbio explicó que "he jugado muchos partidos antes de llegar a Nueva York. Creo que 14 en total, dobles y singles en dos semanas, que es mucho ... siento que estoy bien preparado para Nueva York. Así que llegar en el modo competitivo va a ayudarme a aliviar mi camino en el torneo. La confianza sigue ahí ... Aquí es donde, por supuesto, yo quería llegar en mi mejor forma. Esperemos que eso pueda suceder". Djokovic se ha preparado a conciencia su participación en el US Open y se muestra motivado de cara al inicio del torneo.

Marin Cilic: "Ver mi foto como campeón defensor y pensar 'Ese soy yo' me hace sonreír"

El bosnio también dedicó una breve intervención a los medios congregados en Nueva York. El vigente campeón del torneo se ve encantado de pasear por el recinto en el que alcanzó la gloria: "Volver aquí me trae los mejores recuerdos de mi vida. Simplemente caminar por los pasillos y ver mi foto como campeón defensor y pensar 'Ese soy yo' me hace sonreír. Es una sensación que tendré para el resto de mi vida". Cilic notó un cierto cambio a raíz de alzarse como campeón y confirmó que "los jugadores ahora me respetan mucho más pero yo no tengo esa presión de hacerlo mejor sobre el campo día tras día, este aspecto me ofrece un incentivo para mi carrera". El campeón se atrevió a hacer el pronóstico del que le va a relevar como campeón del US Open y declaró que sus favoritos son: Djokovic, Federer y Murray.