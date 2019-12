Simona Halep: "Si no gano yo, quiero que gane Serena"

Simona Halep atraviesa una extraña situación en la que la alternacia entre juego de altos vuelos y lesiones es la tónica habitual. La número dos del mundo llega a Flushing Meadows demostrando su altísimo nivel pero con la duda de si las lesiones le respetarán en el último major de la temporada.

Tras su retirada en la final de Toronto cuando iba 3-0 abajo en el tercer set ante Belinda Bencic, Simona Halep parecía despejar las dudas con una brillante actuación en Cincinnati, donde solo la mejor Serena fue capaz de tumbarle en la final. Sin embargo, la luz volvía a tornarse en oscuridad cuando otra inoportuna lesión impedía a la rumana participar en New Haven, último torneo previo a la cita neoyorquina.

A pesar de la incertidumbre, Simona Halep ha querido transmitir tranquilidad a sus seguidores. "Por el momento me siento muy bien, me he recuperado y estoy lista para empezar. No toqué la raqueta durante dos días la pasado semana, simplemente caminé alrededor de Nueva York y descansé", declaró la segunda cabeza de serie.

Sin duda este US Open es especial por tratarse del último escollo para Serena Williams antes de alcanzar el ya famoso "Serena Slam". La menor de las Williams buscará en las pistas de Flushing Meadows convertirse en la cuarta mujer capaz de ganar los cuatro Grand Slam en un año natural. La última en conseguirlo fue Steffi Graf en 1988. Anteriormente lo hicieron Maureen Connolly y Margaret Court.

Serena es un auténtico ejemplo a seguir dentro del circuito, lo que despierta el cariño y la admiración de muchas jugadoras. Así ha sucedido con Halep que ha confesado que si ella no es la campeona le gustaría ver a Serena entrar en la historia: "Si no estoy en la final, me gustaría ver campeona a Serena. Si estoy en la final frente a ella, entonces quiero ganar yo. Creo que tiene realmente la oportunidad de ganar los cuatro Grand Slams este año y el poder suficiente para hacerlo, pero por supuesto, me gustaría ganar a mí también".

Estas son las sensaciones de Simona Halep, que espera que la "gran manzana" sea el escenario que le vea alzar su primer "grande". El primer escalón en este bonito reto será la tenista neozelandesa Marina Erakovic.