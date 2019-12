Feliciano López supera sin problemas su primer escollo

El jugador español y fiel candidato a conseguir algo positivo en el US Open, el toledano Feliciano López venció en la madrugada de hoy al georgiano Nikoloz Basilashvili por 7-6 (5), 6-1 y 6-3, en un encuentro que se alargó a la hora y 36 minutos de juego. Ambos jugadores ya se habían encontrado en otro Grand Slam esta temporada, concretamente en Wimbledon, donde el jugador español también salió vencedor.

El toledano como siempre, realizó un gran partido con su saque. Cuando su servicio responde, el jugador español tiene grandes posibilidades de conseguir la victoria. El toledano disparó 11 saques directos, ganó un 83% de los puntos que disputó con su primer servicio y convirtió 6 de las 13 bolas de break que tuvo para doblegar al 101 mundial, que intentó reaccionar sin éxito varias veces. Al final del encuentro, los números reflejaron la ventaja entre vencedor y vencido: Feliciano sumó 94 puntos por los 70 de Basilashvili.

Feliciano López, que defiende en el US Open la tercera ronda alcanzada en 2014 donde perdió ante un jugador de futuro como es Dominic Thiem, tiene su mejor resultado en Nueva York en octavos de final, una ronda a la que ha llegado en el año 2007 cuando cayó ante Roger Federer en tres sets y en 2010 donde perdió ante su compatriota y amigo Rafael Nadal. Ahora, el toledano busca romper su propio techo sobre el cemento neoyorquino. De entrada, empezó de forma inmejorable.

En próxima ronda, el jugador español se medirá a un veterano y posiblemente esté disputando su último Grand Slam, su próximo rival será el estadounidense Mardy Fish que venció en primera ronda al italiano Marco Cecchinato por 6-7 (5), 6-3, 6-1 y 6-3, en un encuentro que se alargó a las dos horas de partido.

El jugador español habló en rueda de prensa para analizar el encuentro de hoy donde se mostró muy contento por la victoria: "Es un jugador atípico que le pega muy fuerte a la bola", dijo López sobre su contrario. "Muchos puntos son un cara o cruz. En el tie-break he tenido suerte porque ha fallado un par de bolas y eso me ha permitido ganarlo. El segundo y el tercero ha sido raro, porque fallaba muchas bolas intentando ser agresivo", prosiguió. "Si hubiera perdido el primer set habría sido un partido distinto", aseguró. "En Wimbledon me quede muy desilusionado porque no me esperaba perder ese partido en un torneo como Wimbledon. Cuando vi que me toco otra ve aquí, no me hizo mucha gracia de entrada, pero he conseguido la victoria. Eso es lo importante".