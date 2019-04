David Ferrer: "Estoy contento porque he ganado, venía muy justo y con dudas"

David Ferrer llegaba a las instalaciones de Flushing Meadows convertido en el vivo reflejo de la incertidumbre. El aguerrido tenista de Jávea volvía a la competición después de estar dos meses fuera de las pistas por una lesión en su brazo. El primer set hizo saltar todas las alarmas, pero poco a poco el nivel de Ferrer fue subiendo para remontar y cerrar el partido en cuatro mangas ante un Radu Albot poco habituadao a citas de semejante calibre. A pesar de la victoria, el juego de David está aun muy lejos de aquel que le llevó a ser número tres del mundo.

Ferrer, consciente de que en este US Open no debe marcarse grandes objetivos, se mostró optimista por la victoria. "Me voy contento porque he ganado. He podido competir durante dos horas y cincuenta que ha durado el partido y eso es lo más importante", aseguró el número siente del ránking.

La paulatina mejoría del español vino acompañada de un bajón físico de Albot, que con el paso de los minutos fue desapareciendo de la pista, y así lo reconoció el de Jávea: "He sufrido mucho al principio. Luego, al hacer puntos más largos me habitué, pude mantener o subir el nivel y al final fue él (Albot) el que no aguantó físicamente".

David Ferrer aún no está totalmente recuperado de su lesión y el dolor aún sigue presente. "Ahora tengo el brazo cargado. He estado dos meses que no mejoraba, tuvimos que cambiar el tratamiento y en los últimos diez días ha sido una mejora muy alta. Ese ritmo de partido de partidos aún me falta, pero es cierto que estoy contento porque puedo aguantar", reconoció Ferrer.

Incansable sufridor, como de costumbre, Ferrer admitió la necesidad "Durante dos meses voy a tener que convivir con el dolor" de acostumbrarse a jugar con dolor: "Durante dos meses voy a tener que convivir con ello, pero es un dolor que se puede aguantar, no es un dolor de sesión que no pueda levantar el brazo. Los tenistas estamos acostumbrados".

A pesar de este hecho, David Ferrer dejó ver su intención de acudir a Dinamarca para la crucial cita del combinado español con la Copa Davis.

David Ferrer fue uno de los ocho españoles que superaron la primera ronda en la jornada de ayer, junto a Rafa Nadal, Tommy Robredo, Feliciano López, Fernando Verdasco, Marcel Granollers, Pablo Carreño y Roberto Bautista. Su siguiente rival en el último major del año será el serbio Filip Krajinovic, número 102 de la ATP.