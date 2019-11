Flavia Pennetta - Roberta Vinci: un país en vilo retando a la historia

Nadie contaba con ellas al principio del torneo, pero las italianas han resurgido de sus cenizas con la veteranía en su mano. Tanto Flavia Pennetta como Roberta Vinci batallarán este sábado en el segundo turno de la Pista Arthur Ashe Stadium para coronarse ni más ni menos que en un Grand Slam, el último de la temporada, el US Open, con todo un país en vilo por suceder a Francesca Schiavone, única tenista en vencer en un Major, más concretamente en Roland Garros.

Pennetta redondea un torneo perfecto

Hasta el momento ni mucho menos estaba siendo una gran temporada por parte de la italiana, y es que tras cerrar la gira de hierba cayendo en primera ronda de Wimbledon, la gira sobre pista dura no cambió en nada los resultados de Flavia Pennetta, que se despidió de los Premier Mandatory de Toronto y Cincinnati en segunda ronda en ambos torneos, mientas que antes de comparecer en el US Open cayó en primera ronda del Connecticut Open en New Haven.

El camino hasta alcanzar la final fue una odisea para Flavia Pennetta que debutó venciendo a la australiana Jarmila Gajdosova por 6-1, 3-6 y 6-1, antes de vencer en segunda ronda a la rumana Mónica Niculescu por 6-1 y 6-4, derrotando posteriormente a la checa Petra Cetkovska por 1-6, 6-1 y 6-4. Entró en la segunda semana la tenista italiana venciendo a la australiana Samantha Stosur por 6-4 y 6-4, y en cuartos de final se impuso a la checa Petra Kvitova por 4-6, 6-4 y 6-2. En su último partido hasta el momento en el US Open, Flavia Pennetta se deshizo de la cabeza de serie número dos del torneo, Simona Halep, por 6-1 y 6-3.

Como no pudo ser de otra manera, Flavia Pennetta mostró su inmensa alegría por derrotar a toda una favorita como la rumana Simona Halep y acceder a la final del US Open. "Sólo traté de jugar cada partido lo mejor que pude desde el primero aquí, estaba tratando de no pensar demasiado en el cuadro y todo lo demás y sólo centrarme en lo que tenía que hacer cuando salía a la pista, partido a partido. Y aquí estoy en la final, estoy muy, muy feliz", comentó en el centro de la pista.

Oportunidad de oro tras derrotar a la leyenda

Hasta el momento estaba siendo discreta la temporada de Roberta Vinci, y es que la tenista ubicada en el número 43 del ránking WTA terminó cayendo en cuartos de final del Premier Mandatory de Toronto, antes de despedirse en primera ronda del Premier Mandatory de Cincinnati. En su último torneo antes de disputar el último Grand Slam de la temporada, la tenista italiana consiguió llegar hasta los cuartos de final del Connecticut Open de New Haven, donde perdió por 6-4, 6-7 (6) y 7-6 (7) ante la danesa Caroline Wozniacki, sumando así ochenta puntos para el ránking WTA.

Su participación en el US Open comenzó derrotando a la estadounidense Vania King por 6-4 y 6-4, antes de medirse a la checa Denisa Allertova y vencer por 2-6, 6-3 y 6-1. El siguiente choque de Vinci tuvo lugar frente a la colombiana Mariana Duque-Marino, imponiéndose por 6-1, 5-7 y 6-2, mientra que en los octavos de final no tuvo que jugar, tras la retirada de Eugenie Bouchard, llegando a los cuartos de final para vencer a la frances Kristina Mladenovic por 6-3, 5-7 y 6-4. En su último partido hasta el momento, Roberta Vinci derrotó ni más ni menos que a la cabeza de serie número y máxima favorita al triunfo final, Serena Williams, por 2-6, 6-4 y 6-4 ante el estupor de la grada.

Roberta Vinci demostró una fuerza mental fuera de lo común, consiguiendo reponerse tras perder el primer set ante una jugadora que nunca había perdido después de vencer la primera manga. "La verdad que ahora no quiero pensar en el partido de la final de mañana, ahora deseo disfrutar del momento único que vivo con mi triunfo de hoy, llegar a la final de un Grand Slam es el sueño de todas las jugadoras y aunque ya había estado en la de dobles, está será algo muy especial. Creo que he tenido una buena carrera como profesional y ahora el alcanzar esta final es todavía mucho más gratificante todo lo que he podido conseguir, fui a más en mi juego porque siempre confíe en lo que hice en la pista y además vi como Serena, al perder su acierto con el saque ante mi resto, también comenzó a cometer errores no forzados que me ayudaron a meterme en el partido y conseguir luego los tantos decisivos", comentó ante los medios de comunicación.

La historia es italiana

Será la 36º vez en la Era Abierta que las finalistas de un Grand Slam femenino sean de un mismo país, ocho veces fueron australianas, 21 lo hicieron las estadounidenses y belgas y rusas lo consiguieron en tres ocasiones, y es que ni más ni menos que desde el 2000, esta es la tercera final inédita en Grand Slam femenino. En 2004 lo consiguieron Myskina y Dementieva, en 2010 Schiavone y Stosur y ahora por último en 2015 Vinci y Pennetta.

Por primera vez en la historia del tenis habrá una final de Grand Slam entre dos italianas, siendo además la final femenina más veterana de la historia, contando Vinci con 32 años y Pennetta con 33, superando así a Wade, con 31 y Stove, con 31, en la final de Wimbledon en 1977. Por otro lado, Flavia Pennetta es la jugadora con preclasificación más baja (26°) en llegar a la final del US Open desde Serena Williams (28°) en 2011, además de ser Pennetta la 14° jugadora que alcanza su primera final de Grand Slam en el US Open en la Era Abierta.