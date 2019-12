Rafa Nadal: "Trataremos de hacer nuestro trabajo y encontrar nuestro nivel"

Con un equipo de garantías se presenta España en esta eliminatoria por la permanencia en el Grupo I de la zona Europa/África de la Copa Davis que le hará viajar hasta Odense para enfrentarse ante una selección, a priori, inferior.

El número dos del equipo que comanda Conchita Martínez hablaba sobre la eliminatoria y aseguraba que: "Siempre que juegas fuera, las eliminatorias son muy duras". Rafa hablaba sobre la pista tras la primera toma de contacto y antes de que el viernes, a eso de las 14:00 horas, comience el juego: "Hemos tenido el primer contacto con la pista y tenemos tres días más para entrenarnos hasta que empiece la eliminatoria. Vamos a trabajar duro para tratar de estar lo mejor preparados posible".

Nadal mostraba su respeto a una selección, la danesa, sobre el papel, muy inferior a España

Nadal afirmaba que: "Trataremos de hacer nuestro trabajo como siempre y encontrar nuestro nivel. Tenemos el máximo respeto por nuestros contrincantes y sabemos que es una eliminatoria importante. Trataremos de trabajar duro para superarla".

También tuvo palabras el balear para valorar su regreso al equipo español de Copa Davis: "En los últimos años no he jugado mucho. Estuve lesionado toda la segunda mitad de la temporada de 2012 y no tuve la oportunidad de jugar. En 2014 fue igual, pero ahora estoy aquí. Estos últimos años he perdido muchas oportunidades en mi carrera particular y en la Copa Davis".

Para terminar, el español respondió a la pregunta de los medios de comunicación daneses sobre si había visto la final del US Open entre el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer: "No vi la final y no puedo dar una opinión sobre algo que no he visto. Fue una final entre dos grandes campeones. Novak ha terminado la temporada de Gran Slam con un magnífico resultado".

España buscará superar la eliminatoria ante un rival netamente inferior y conseguir la tan ansiada permanencia en ese Grupo I de la zona Europa/África de la Copa Davis.