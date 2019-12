Dinamarca - España: prohibido confiarse

Tres títulos en los últimos siete años es un balance muy positivo y un éxito que muy pocos equipos han alcanzado a lo largo de la historia. Sin embargo, la realidad de la Copa Davis no permite mirar al pasado y cada año presenta un nuevo desafío para las selecciones más importantes y con los mejores jugadores del circuito. En esa tesitura se encuentra España, que alzó la ensaladera por última vez en 2011 y que ahora pelea por mantenerse en el grupo II de la competición y no caer relegado a un tercer grupo, lo que supondría no poder luchar con los mejores hasta 2018.

Así, el combinado español deberá vencer a Dinamarca, una selección que llega con jugadores sin nombre en el circuito y que se encuentran muy lejos de la calidad de los tenistas españoles, por lo que el equipo dirigido por Conchita Martínez no debería tener excesivos problemas para resolver la eliminatoria. Pero primero hay que jugar, y los daneses darán todo sobre la pista para protagonizar una de las mayores sorpresas en este deporte en los últimos años y ahondar en la crisis de una selección española que ha acusado en exceso los problemas con la federación.

Superar la crisis

Las derrotas ante Alemania y Brasil en la Copa Davis 2014 relegó a la selección española al grupo I de la competición para este año. El único objetivo de una selección que ha conseguido cinco títulos en la última década era el de volver a la élite del tenis mundial, pero la eliminatoria ante Rusia no salió como se esperaba. Tras los problemas con el nombramiento de Gala León como seleccionadora y la renuncia de los principales jugadores para la eliminatoria en tierras rusas, la situación se antojaba muy complicada para España.

Sin embargo, a pocos días del inicio de la competición, Gala León presentó la dimisión y se nombre a Conchita Martínez como nueva seleccionadora, lo que provocó que algunos jugadores decidieran ofrecerse para jugar en Rusia. Robredo y Andújar colocaron a España con un ilusionante 0-2 tras la jornada del viernes, pero la derrota en el dobles cambió la historia de la eliminatoria, que acabó finalizando con el 3-2 para el conjunto ruso, dejando a España con la imposibilidad de subir al Grupo Mundial.

Ahora, el objetivo de España es conseguir imponerse en la eliminatoria ante Dinamarca y, posteriormente, superar a Suecia para mantenerse en el Grupo I y no descender al segundo, lo que provocaría otro año más sin poder jugar contra los mejores. Para esta eliminatoria en tierras danesas, Conchita Martínez tendrá un equipo de garantías, con Rafa Nadal y David Ferrer para los individuales, y un dobles formado por Roberto Bautista y Fernando Verdasco. Con esos cuatro jugadores, sería una enorme sorpresa que la selección española no saliese de Odense con una victoria en el bolsillo.

Ilusión y surrealismo

Si la situación de España es complicada, peor aún están las cosas en tierras danesas. Este país no cuenta con ningún jugador destacado en su plantilla y afronta esta eliminatoria con tenistas que se encuentran muy lejos de los mejores, por lo que son conscientes de la enorme superioridad del equipo español. Frederik Nielsen (283 del mundo), Mikael Torpegaard (909 del mundo), Soren Hess-Olesen (963 del mundo) y Thomas Kromann (sin ránking) son los cuatro jugadores que conforman el equipo de Dinamarca para esta eliminatoria ante España.

Dinamarca perdió ante Rusia por un contundente 4-1 en territorio ruso. Los daneses comenzaron la eliminatoria con una sorprendente victoria, pero el combinado local remontó de manera espectacular para acabar consiguiendo cuatro puntos consecutivos y dejar a Dinamarca en una situación comprometida. Ahora, y pese a jugar en la superficie dura del Odense Idrætshal, el combinado danés tiene una muy difícil papeleta ante España.

Los protagonistas hablan

El principal protagonista de esta eliminatoria de Copa Davis es Rafa Nadal, que vuelve a disputar esta competición tras un largo periodo de ausencia. El tenista balear destacó las dificultades de la eliminatoria y las sensaciones de volver a jugar para España en esta competición.

"Vamos a trabajar duro para tratar de estar lo mejor preparados posible. Trataremos de hacer nuestro trabajo como siempre y encontrar nuestro nivel. Siempre que juegas fuera las eliminatorias son muy duras. Tenemos el máximo respeto por nuestros contrincantes y sabemos que es una eliminatoria importante. Trataremos de trabajar duro para superarla", declaró el español.

Nadal también se refirió a su regreso al equipo español de la Copa Davis: "En los últimos años no he jugado mucho. Estuve lesionado toda la segunda mitad de la temporada de 2012 y no tuve la oportunidad de jugar. Y en 2014 fue igual, pero ahora estoy aquí. Estos últimos años he perdido muchas oportunidades en mi carrera particular y en la Copa Davis".

Respecto a los dos entrenadores, tanto Conchita Martínez como Kenneth Carlsen ofrecieron sus impresiones acerca de esta eliminatoria entre Dinamarca y España. "La gran diferencia es que nosotros los conocemos mejor de lo que ellos nos conocen a nosotros. Los comienzos de los partidos serán importantes", declaró el seleccionador danés, mientras que la Martínez afirmó que "no se puede venir de otra forma que a tope", y que afrontan la eliminatoria igual que si fuera contra un equipo mejor, señalando como aspecto más importante el concentrarse en ellos mismos.

Balance equilibrado

La dureza de la Copa Davis se nota especialmente en las eliminatorias como visitante, por lo que Dinamarca no va a ser un rival fácil para España. Además, las dos veces que el combinado nacional ha viajado a tierras danesas, ha sufrido una derrota, por lo que la tarea será complicada para el equipo dirigido por Conchita Martínez.

España y Dinamarca se han enfrentado un total de cuatro veces a lo largo de la historia, con dos victorias para cada selección. La primera de ellas se produjo en 1964 en la capital danesa, donde Dinamarca venció por 3-2 a España sobre tierra batida. Las dos victorias de Manolo Santana no sirvieron ante el mejor juego de Jorgen Ulrich y Jan Leschly.

Once años después, ambas selecciones volvieron a verse las caras, esta vez sobre la tierra batida de Murcia. Con un equipo liderado por Manuel Orantes y José Higueras, España se impuso por un contundente 5-0 y devolvió la moneda a la selección danesa. En 1988, y de nuevo en Dinamarca, los locales volvieron a derrotar a España, esta vez sobre superficie dura y por un resultado de 3-2.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones se produjo en 1996 en Tarragona. Tomas Carbonell, Álex Corretja, Carlos Moyá y Albert Costa no dieron opción a los tenistas daneses y terminaron venciendo por un contundente 4-1, dando lugar al actual 2-2 existente en los enfrentamientos entre España y Dinamarca.