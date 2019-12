Conchita Martínez: "Lo más importante es la unión del grupo"

La aragonesa se plantaba ante los medios de comunicación satisfecha, tras haber logrado el objetivo, pero asegurando que había sido más difícil de lo que a priori pensaban: "Sí, ya lo hemos visto en los partidos. No es fácil. Se ha cumplido el objetivo que era lo importante. Hemos visto partidos que han estado bien. Al final se ha ganado cómodamente pero igual la gente pensaba que íbamos a ganar más fácil. El partido de dobles era complicado como vimos, ganando en cuatro sets". Y destacó al número uno danés: "Nielsen es un jugador muy bueno, que tiene mucha mano y mucha facilidad. Los otros jugadores (daneses) han sorprendido gratamente demostrando que eran buenos".

Conchita Martínez comparecía ante los medios satisfecha, pero con la derrota ante Rusia aún en la memoria

La nueva capitana española todavía tenía presente la eliminatoria ante Rusia: "Sí, no era fácil. La verdad es que lo de Rusia fue un palo grande porque habíamos ido allí con muchísima ilusión y queriendo hacerlo lo mejor posible. Lo llevábamos muy bien encaminado pero no se dio. Supongo que si hubiésemos ganado allí, ahora estaríamos hablando de cosas diferentes. Aquí hemos cumplido con lo que teníamos que hacer. Nos hemos mantenido en Segunda y a partir de aquí a trabajar. Yo creo que lo más importante es la unión del grupo, esto se ha conseguido. No es algo que haya hecho yo, los jugadores están por la labor, lo que es muy positivo para el tenis español y las ganas y el compromiso están ahí".

Conchita Martínez destacaba la presencia de Rafa Nadal y David Ferrer en la eliminatoria, pero también nombre a Fernando Verdasco y Roberto Bautista: "Creo que ha sido importantísimo ver a Rafa y a David. También a Fernando, Roberto que tiene menos años, así que por regla general estará ahí algún año más y que todos los jugadores están implicados. No voy a explicar todas mis conversaciones pero todas las reuniones en el US Open fueron bien. Veo a los jugadores que están ahí y que quieren sacar esto adelante y esto es lo importante. Está claro que no en todas las eliminatorias se va a poder contar con los mejores jugadores pero ellos han venido aquí y han sacado esto adelante".

La de Monzón acaba contrato, como capitana, a final de año, pero ella se muestra optimista de cara a seguir ligada a la Copa Davis y a la Fed Cup: "Compaginable es. Ahora me tengo que sentar porque lo mismo que con la Copa Davis me pasa con la Copa Federación que solo tengo contrato hasta final de año. Entonces, espero más pronto que tarde, sentarme y hablar de todas estas posibilidades y llegar a un acuerdo".

Y terminaba su comparecencia haciendo balance: "El balance es positivo. La verdad es que me está costando sacarme la derrota ante Rusia. Incluso hoy habíamos ganado pero podríamos haber estado hablando de que habíamos subido. Está ahí, eso fue un aviso. Si te soy sincera me persigue un poco. Aquí se ha dado otro paso y lo importante es que me encanta trabajar con los jugadores. Me ha encantado la experiencia y para mí es algo increíble. Espero que ellos estén contentos".