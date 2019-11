Jo-Wilfried Tsonga: "Podría haberle dado un poco más de cuerda"

Ganar a Rafael Nadal en este 2015, es sinónimo de perder el siguiente partido, según dicen las estadísticas. El español no está jugando al nivel de otros años - aunque parece que su nivel en este Masters 1000 de Shanghai hace ilusionar para todos los fans del mundo del tenis -, pero para derrotar al jugador manacorí exige a sus rivales el gasto de una energía física y mental muy notable. Tsonga, como muchos otros en anteriores eventos, saltó a la pista vacío, y acabó siendo derrotado por 6-2 y 6-4 ante Novak Djokovic en un encuentro donde el jugador francés apenas se encontró a gusto en el encuentro y no estuvo cómodo con su servicio.

Jo-Wilfried Tsonga se mostró un tanto deprimido por el mal partido planteado en esta final: "Podría haberle dado un poco más de cuerda (un poco más de guerra), pero era complicado, él jugaba muy, muy bien, y hoy yo no podía dar ya mucho más de lo que di. Dí todo lo que tenía para poder haber hecho algo muy bueno en el día de hoy".

"En el primer set todo fue bastante rápido, y desde el comienzo, no era fácil mantener el ritmo. En el segundo he servido mucho mejor, y eso me permitió hacerle dudar un poquito, pero finalmente me caí a partir de la rotura, y ahí se acabó todo", analizó el jugador francés, admitiendo que comenzó el partido un poco despistado y lejos de su mejor nível.

Tsonga admitió que venía muy cansado del partido en semifinales ante Rafael Nadal y eso le pasó factura a la hora de pisar la pista central de Shanghai: "Es una pena, porque si hubiera tenido un poquito más de energía le habría podido molestar un poquito más, pero hoy no era fácil", reiteró el francés que recalcó que tras el encuentro contra Nadal "servía con un poquito menos de energía que los días anteriores. No era fácil, porque no tenía demasiada energía en el servicio, y tampoco soy yo precisamente el mejor del mundo a la hora de devolver, así que si no tengo la velocidad ni un buen porcentaje en el primer saque, la pelota regresa todo el tiempo, larga... y él ha jugado extremadamente pegado y largo, y así es muy difícil desbordarlo" admitió el tenista francés.

Para finalizar, Jo-Wilfried Tsonga quiso analizar a su rival, el serbio Novak Djokovic, que por números se ha ganado el premio de mejor tenista del momento: "No hay mucho que decir, está jugando mucho mejor que todo el mundo, es muy constante, y tienes que estar en tu mejor forma para ganarle, de cualquier manera, y como todo el mundo sabe, no es fácil jugar tu mejor tenis en cada partido. Creo que su nivel es simplemente mejor que el de nadie más por el momento", finalizó el jugador galo.