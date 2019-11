Caroline Wozniacki: "Los Juegos Olímpicos son el gran objetivo para el que me prepararé"

El afán por mejorar le ha hecho dar un paso atrás importante. Estos son los avatares del tenis y de la vida. Caroline Wozniacki quiere dejar atrás el dudoso título de haber sido número uno del mundo sin lograr un Grand Slam. En este 2015 sus resultados han sido muy discretos, tanto en majors como en torneos internacionales y Premier Event, donde no ha sido la voraz jugadora que acostumbra ser.

Reflexiva e ilusionada la danesa

Wozniacki no dudó en reflexionar sobre su temporada: “Ha sido un año en el que he jugado muy bien a veces. En otras, también sentí que estaba en forma, pero me crucé con otras jugadoras… A veces también necesitas un poco de suerte en los cuadros. Me he encontrado con jugadoras que no eran cabezas de serie y han sido peligrosas. Y me he enfrentado a ellas cada vez.”

Se mostró apenada sobre los muchos imprevistos en materia de lesiones que ha experimentado a lo largo del año, siendo ésto un contratiempo muy importante para cada jugador: “He estado lesionada. Eso es lo que más afecta, cuando no puedes entrenar al cien por cien y hacer lo que quieres. Pero ahora siento que mi cuerpo está perfectamente, lo cual me motiva. Sé que puedo ganar a las otras si estoy en buena forma, sea cual sea mi ranking.”

Wozniacki estará presente en las WTA Elite Trophy de Zhuhai

Resulta desgarrador no ver en el plantel del torneo de Singapur a una jugadora como la de Odense, que ha tenido la humildad y coraje de acudir al WTA Elite Trophy que se disputará en Zhuhai del 3 al 8 de noviembre. Es un torneo que reúne a las jugadoras del puesto 9 al 19, y corresponde al torneo que el pasado año disputaron Carla Suárez y Garbiñe Muguruza en Sofía: “Hubo un día en el que pensé: ‘¿Puedo estar lo suficientemente motivada para jugar el torneo y prepararme para él durante estas semanas?’. Si hubiera sentido que estaba demasiado cansada, hubiera renunciado, pero quería intentarlo.”

Perspectivas de futuro

Wozniacki ya mira al futuro, y tiene la vista puesta en un 2016 que se presenta como un gran desafío para ello. La de Odense solo piensa en los Grand Slam, pero además, los Juegos Olímpicos se erigen en un gran objetivo para ella: “He ganado casi todos los demás torneos. He estado dos veces en finales de Grand Slam y muchas veces en semifinales, así que quiero dar el último paso. Además, hay unos Juegos Olímpicos el próximo año, e intentaré ganar una medalla. Es el objetivo por el que entrenaré”.

La importancia que otorga a este evento cobra un mayor sentido al analizar las declaraciones de Wozniacki sobre sus perspectivas de futuro: “No diría que está totalmente descartado, pero no me veo jugando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Nunca se puede saber. Ahora mismo, voy año a año según cómo se sienten mi cuerpo y mi mente”.

Muchas son las aspiraciones de la danesa, al igual que su motivación. Pero necesita más que eso. El agujero que tiene en su drive así como las dudas mentales que le asolan cuando pisa un Grand Slam, son efectos muy limitantes en su tenis. ¿Podrá revertir la situación en 2016?