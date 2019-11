WTA Singapur. Lucie Safarova: Último barco a las finales

Si hubiese que definir con una palabra la clasificación de Safarova para las finales de la WTA, esa palabra es: tensión. La tenista de Brno se iba a jugar su presencia en el torneo a una sola carta en el torneo de Moscú. La checa, que iba con las ideas claras, perdió el primer partido del torneo contra Pavlyuchenkova. La derrota significó que ya no dependía de si misma para clasificarse a la finales de la WTA, dependía de terceras personas o, mejor dicho, de una persona: Carla Suárez. La española tenía en su mano la clasificación para Singapur en detrimento de la tenista checa, pero la canaria no supo aprovechar esta oportunidad y perdió en segunda ronda contra Cibulkova dejando el único billete libre a Safarova.

El camino que tuvo que recorrer la checa fue largo, pero como todos los caminos, por muy largos que sean, tuvo un inicio. Este inicio lo encontramos en las lejanas tierras australianas, más concretamente en Sidney. Safarova comenzó la temporada en el puesto decimosexto del ranking y comenzó el año con una derrota en primera ronda contra Samantha Stosur. Mal se le dio también el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia, donde también cayó en primera ronda a manos de la kazaja Shvedova. Es cierto que, en la modalidad de dobles, ganó el torneo junto con Bethanie Mattek-Sands. El comienzo del año en individuales no pudo ser peor para la de Brno que no solo no había ganado ningún partido, sino que había perdido contra tenistas de inferior ranking. Deseosa de cambiar esta dinámica llegó a Dubai. En las tierras de Oriente Próximo consiguió la primera victoria de la temporada a costa de la puertorriqueña Mónica Puig. En Dubai llegó hasta los cuartos donde cedió en el partido contra Karolina Pliskova. Sin salir de Oriente, y ya a finales del mes de febrero, llegó el primer y único título del año para la checa. Fue en Doha donde hizo un tenis arrollador y, como un huracán, se llevó por delante en la final a Victoria Azarenka.

El año comenzó de la peor forma posible para la checa, pero poco a poco consiguió coger la confianza que necesitaba y encontró su mejor versión. La evolución en su juego llegó al punto culmen en la final de Doha. La actuación en el torneo catarí le sirvió para plantarse a las puertas del top 10. Con la moral cargada llegó al Masters 1000 de Indian Wells. La checa no hizo su mejor torneo y cayó en segunda ronda a manos de Svitolina. Sin tiempo para digerir el mal trago viajó a Miami donde Johanna Larsson se encargó de frenar del todo su progresión en la primera ronda. Las buenas actuaciones en Doha se habían quedado allí y no era capaz de transpolar ese buen juego al resto de pistas, parecía una tenista totalmente diferente y no lograba entrar entre las diez mejores tenistas del momento. Las malas actuaciones en Stuttgart, eliminada en segunda ronda contra Wozniacki, y en Praga, donde no pasó el primer corte contra Smitkova, le sirvieron para caer hasta el puesto número trece del ranking.

Lucie necesitaba una rápida reacción si quería frenar hasta caída. La reacción llegó en la tierra batida de Madrid. En el complejo de la Caja Mágica la checa avanzó con paso firme y se postulaba como una favorita para la final, pero Kuznetsova, en cuartos de final, frenó el sueño de Lucie. La ansiada reacción parecía que había llegado, y aunque en Roma perdió el segundo partido contra Dulghero, fue en uno de los grandes donde terminó de convencer. Safarova llegaba con irregularidad de juego a Roland Garros. La checa salía todos los partidos a lucharlos y hacer su juego, lo que la servía para ir avanzando peligrosamente hasta la final. Por el camino dejó a jugadoras de la talla de Sharapova, Muguruza o Ivanovic. Paso a paso llegó a la final donde, la todopoderosa Venus Williams, frenó su sueño. No hay que olvidar que, en dobles, acabó ganando el torneo junto con Bethanie Mattek-Sands. Roland Garros fue el mejor torneo de la temporada de la checa que quedó segunda en individuales y campeona en dobles.

El nivel era difícil de mantener y le costó una pronta eliminación en Eastbourne, su torneo preparatorio para Wimbledon. En el torneo británico por antonomasia no hizo una mala actuación y llegó hasta dieciseisavos donde Coco Vandeweghe hizo de verdugo. Los puntos logrados en los últimos torneos, destacando los más de mil que le dio Roland Garros, le sirvieron para afrontar la recta final de la temporada con otra visión; estaba en el top ten del ranking, concretamente en el puesto número seis. En New Haven jugó otra final que perdió contra Kvitova, el torneo estadounidense fue el mejor de los que jugó en la recta final ya que, en el US Open, perdió en primera ronda contra Tsurenko. Las últimas semanas antes del cierre del ranking fueron muy tensas para Saforava que no lograba cerrar su clasificación para Singapur, se le escapaba el billete como se escapa de entre las manos el jabón mojado. Al final tuvo que ser una derrota de una de sus perseguidoras lo que la clasificase para Singapur.

Con este séptimo puesto en el ranking la tenista de Brno accede a sus primeras finales de la WTA. Será una debutante entre tanta tenista consolidada en este tipo de eventos, pero si algo tiene Singapur es que nunca se sabe quién se alzará con la victoria.