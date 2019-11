Entrevista. Lara Arruabarrena: "Ha sido una temporada un poco irregular"

Lara Arruabarrena Vecino (Tolosa, España. 1992) atiende a VAVEL desde Barcelona. Tras finalizar "una temporada un poco irregular", representará al Club de Tenis Barcino en el Campeonato de España Absoluto por Equipos que se disputa en Tarragona. Será su último evento antes de un merecido descanso, de alrededor de tres semanas, antes de arrancar la pretemporada y calentar los motores para un 2016 donde los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro se erigen como un interesante objetivo, pese a que la española aún no piensa en eso.

Su temporada ha tenido altibajos y Lara sólo piensa en ser capaz de mantenerse más constante el próximo curso. Su ranking apenas ha variado en singles, aunque puede presumir de ser la tercera raqueta nacional (86º). Donde sí ha emergido con fuerza es en el dobles, donde ha sumado dos títulos hasta situarse en el puesto 31. De esto, y mucho más, habla en la siguiente entrevista.

Pregunta. Después de 10 meses compitiendo supongo que era importante tener un descanso ¿Ha acabado muy fatigada la temporada?

Respuesta. En los últimos torneos era donde estaba jugando otra vez bien. Fatigada no, aunque al final la temporada se nos hace larga a todas. Pero en los últimos torneos me estaba encontrando mejor.

P. ¿Qué balance haría de la temporada en singles?

R. Ha sido una temporada un poco irregular. He tenido momentos muy buenos y otros no tan buenos. Para la temporada siguiente me gustaría ser más regular en ese aspecto.

P. Ha habido dos tramos del año, al principio y al final, donde has encadenado muchas derrotas consecutivas. ¿Qué se siente cuando no llega un triunfo, baja la confianza?

R. La confianza te la da ganar partidos, es lo que te comentaba antes. Durante el año he tenido momentos en los que he encadenado algunas derrotas y esa es la irregularidad de la que hablo. Ahí no estaba jugando a gran nivel. Ha habido otros momentos que sí, y lo que tengo que hacer es intentar mantenerlo.

P. Tras ceder ante Jovanovski en el US Open realiza unas duras declaraciones. Después terminaría llegando a cuartos de final en el cuadro de dobles. ¿Cómo hizo para reponerse mentalmente tan rápido?

"Creo que el dobles me ayuda a mejorar"

R. Al final aunque pierda el individual yo le doy importancia al dobles, creo que me ayuda mucho para mejorar. Es una modalidad que me gusta mucho y me motiva. Tienes una compañera también, que aunque no estés en el mejor momento en individual, te apoya. No tiene nada que ver, es un partido diferente y vas con ganas a por él.

P. En Charleston, Marrakech, Núremberg… jugó un mejor tenis. Se le vio más agresiva. ¿Piensa que es el camino a seguir en 2016?

R. Tampoco creo que sea un tema de juego más directo, aunque la idea es ser siempre agresiva, pero si que es verdad que en los torneos que dices he estado jugando muy bien. Yo misma me encontraba muy bien, son las sensaciones. Después en la gira americana no sentía lo mismo. El objetivo para el próximo año es mantener estas sensaciones positivas.

P. En abril se estrena en la Copa Federación, ejerciendo de número uno y cosechando dos triunfos vitales. ¿Qué se siente al representar al país, mucha presión?

"En la Copa Federación la presión es diferente"

R. Es diferente, normalmente tú cada semana juegas por ti, y ganas o pierdes tú. Te lo comes todo tú. Con la Copa Federación también compites para ti, pero compites por un país, entonces la presión es diferente. Pero contentas porque pudimos sacar adelante la eliminatoria.

P. ¿Fue lo más positivo del curso?

R. He tenido otros momentos buenos durante el año, pero es diferente, en la Copa Federación haces equipo. Lo que más se puede parecer es el dobles, pero aún así no tiene nada que ver, allí tienes compañeras atrás animándote.

P. En el dobles, la cosa ha ido bastante mejor. ¿Tenía pensado dar tanta importancia a esta modalidad, o fue una medida para ganar confianza de cara al singles?

"Considero importante el dobles de cara al individual"

R. Cada año he ido jugando bastante el dobles. Es una modalidad que me gusta bastante y la considero importante de cara al individual. He ido jugando semanas y me ha ido bastante bien, así que no he dicho no en ninguna ocasión.

P. A veces se convierte en un problema si tiene que disputar previas...

R. Está claro que algunas semanas perjudica. Muchas semanas estas jugando dobles y a la siguiente disputas previa. Es duro, en alguna semana o no te apuntas al dobles, o decides ir a tope en el dobles y si sigues adelante tienes que renunciar a la previa. Ahí ya tienes que decidir.

P. Su pareja habitual, salvo excepciones, era Begu, ¿Por qué decidís cambiar vuestros caminos?

"Begu y yo nos seguimos llevando muy bien"

R. A ella le estaba yendo también muy bien en el individual, y simplemente lo hablamos. Yo tuve la oportunidad de jugar con Andreja que es solo doblista y mira, pensé, ¿por qué no?. Cambiamos como suele pasar muchas veces en el circuito, no es nada raro. En mi caso me ha salido bien, y a Klepac también. Son cosas que pasan, pero nos seguimos llevando muy bien.

P. ¿Cómo surgió la idea de jugar con Klepac?

R. Hablamos en un torneo y dijimos, "venga va, probamos en América". Hicimos una final y cuartos del US Open, y ahí decidimos que sería una buena idea seguir. Al final no nos ha ido tan mal. Nada especial.

P. ¿El próximo curso tiene en mente seguir compitiendo junto a Klepac?

R. Estamos hablando, aún no sabemos nada.

P. ¿Y le va a otorgar la misma importancia al dobles?

"Seguiré disputando el dobles"

R. Yo seguiré jugando el dobles, sí. Es una modalidad importante y a mí me gusta.

P. La temporada aún no ha acabado para otras. Garbiñe Muguruza está disputando el WTA Finals. Usted haa crecido compitiendo junto a ella, ¿cree que puede ganar este torneo?

R. Sí.

P. ¿La ve alcanzando el número 1 en el futuro?

R. Sí

P. Muy convincente

R. No es nada lejano. Está muy cerca, está ahí, es una realidad.

P. También están las jóvenes como Sara Sorribes, Paula Badosa y Aliona Bolsova, entre otras. Parece que el futuro del tenis femenino español está garantizado.

R. Sí, el tenis femenino yo creo que está bien. Luego pueden pasar muchísimas cosas en el camino, pero de momento está bien situado y viene gente dando guerra. Y esperemos que vengan muchas más.

P. Ellas están compitiendo en muchos torneos ITF como usted en el pasado. ¿Era consciente del tema de las apuestas y de la coacción que sufren algunos tenistas?

"El tema de las apuestas siempre ha estado ahí"

R. Apuestas ha habido siempre. A mí nunca ha venido nadie a decirme “si te dejas ganar te damos…”. Ahora no sé si será más exagerado, pero el tema de las apuestas siempre ha estado ahí. Ahora cuando pierdes un partido te insultan por twitter, o incluso si ganas también te insultan en las redes sociales.

P. El próximo año habrá un nuevo torneo WTA en España, en Mallorca, sobre hierba.

R. Siempre es bueno que pongan nuevos torneos en España ya que los WTA de Barcelona y Marbella desaparecieron. Es verdad que el hecho de que sea en hierba es chocante, pero que hagan torneos en España siempre es positivo.

P. Ahora está en Barcelona para preparar el Campeonato de España Absoluto por equipos, última cita del curso, ya al margen del circuito. Después, ¿Hasta cuando parará los entrenos?

R. Sí, voy a competir y después me iré de vacaciones. Pasadas unas tres semanas arrancaré la pretemporada.

P. ¿Se pondrás algún ranking como objetivo?

R. Acabo de terminar esta temporada. Objetivos ya pensaremos antes de empezar el siguiente curso. Quiero acabar de jugar en el campeonato de España, descansar un poco y ya volveremos a arrancar

P. Juegos Olímpicos en el horizonte...

"Los JJOO serían un objetivo bonito"

R. Aún no he mirado nada, pero siempre es un objetivo. Ahora, nada más acabar la temporada, no estoy centrada en ello, pero claro que sería un objetivo muy bonito.