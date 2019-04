El Valencia Open no podrá disfrutar de David Ferrer este año

Momento para descansar, eso habrá pensado David Ferrer tras coronarse campeón en el ATP de Viena y estar ubicado en una cómoda octava posición para el Torneo de Maestros de Londres. A última hora, el tenista español ha anunciado que sufre problemas en su codo, los cuales no le permitirán estar presente en una nueva edición del Valencia Open, el torneo en el que más veces ha participado, y donde más cariño recibe por parte de sus paisanos, los valencianos.

"Me duele muchísimo no despedirme en la pista"

Año tras año siempre era fiel Ferrer a la llamada del Valencia Open, pero en esta ocasión los problemas en el codo dejan en el dique seco al tenista español. "Siempre hace ilusión jugar en casa, si un torneo me duele no jugar es aquí, he venido muchos años a veces tocado y lo he dado todo por este torneo, llega un momento que después de lo visto no poder estar me sabe mal, sobre todo por el público, porque en Valencia hay un ambiente espectacular de tenis, sé que no van a poder verme jugar me duele mucho, además de por la organización, que tanto se sacrifica por hacer este torneo cada año", comentó ante los medios de comunicación en rueda de prensa.

Para terminar, David Ferrer habló sobre el futuro del torneo, el cual por el momento está en el aire, lo cual le da aún más tristeza al no poder despedirse en pista en caso de que no se jugaran más ediciones. "No sabemos como quedará todo, no saber si va a ser mi último año en el Valencia Open me duele muchísimo no despedirme en la pista, ojalá no sea así y pueda estar aquí más años", concluyó. El futuro más cercano de David pasa por recuperarse a marchas forzadas, esperando clasificarse para el Torneo de Maestros y estar en Londres dando el máximo.