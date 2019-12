De tenis, rupturas y emociones

Los tenistas viven en una burbuja de lujos y comodidades ajena al resto de los mortales. Es por ello que a veces tendemos a olvidar que bajo la piel de estos privilegiados, se encuentra una persona, con sus inquietudes, problemas y preocupaciones

Nosotros, los periodistas, somos los primeros en olvidar esta realidad, utilizando nuestras plumas como armas y analizando las derrotas sin ser conscientes de lo que se oculta detrás de ellas, las causas extrínsecas al mero intercambio derechas y reveses.

Durante toda la temporada, Dimitrov ha sido el blanco de críticas procedentes de todos lados. Los resultados no han sido los esperados, y los "carroñeros" no han vacilado a la hora de "disparar" sus rumores y especulaciones.

Año de rupturas

Dejando los fracasos tenísticos a un lado, este 2015 ha distado de ser un año fácil para el bueno de Grigor.

En el mes de julio, y tras una nueva decepción sobre la hierba del All England Lawn Tennis & Croquet Club, el búlgaro tuvo que hacer frente a dos doloras rupturas, tanto en lo profesional como en lo personal.

El primer "desencanto" tuvo de protagonista a Roger Rasheed, su entrenador los dos últimos años y la persona que le aupó al top ten mundial. Después de la tempranera derrota en Wimbledon, donde defendía las semifinales de 2014, fue el detonante de una ruptura que lleva ya cierto tiempo gestándose.

En el mismo mes, y con tan solo unos días de diferencia, Dimitrov

Dimitrov rompió con su entrenador y su pareja en el mismo mes confirmaba a los medios búlgaros lo que era un secreto a voces: el fin de su relación sentimental con Maria Sharapova. La rusa y el búlgaro habían sido compañeros más allá de las pistas durante dos temporadas y eran una de las parejas con más carisma del circuito. La necesidad de encontrar la estabilidad en sus respectivas carreras fue el motivo por el que ambos jugadores pusieron fin a su romance.

Imaginen ustedes que en cuestión de días su vida da un vuelco de estas dimensiones. ¿Serían capaces de mantener la estabilidad en su trabajo?.

"No suelo leer mucho lo que dicen de mí pero últimamente se me ha criticado con dureza. Ojalá esas personas pudieran estar por un momento en mi piel y sentir lo que he sentido. Es muy fácil juzgar a alguien sin saber por lo que está pasando. Cuando pasan cosas así, tan sólo tu familia y amigos están a tu lado. Todos los demás se alejan de ti cuando las cosas no te van bien", lamentó el jugador en una reciente entrevista a un medio suizo.

"Es evidente que lo que pasa en mi vida privada afecta a mi juego. Quiero encontrar el equilibrio pero no puedo. Todavía no he logrado entender qué me ha pasado este año tanto dentro como fuera de la pista", añadió.

El lastre de "Baby Roger"

Desde que un joven tenista búlgaro llamase la atención por su calidad y evidentes similitudes con Roger Federer, las comparaciones se hicieron inevitables. Lo que en un principio era un halago, el paso del tiempo lo convirtió en el mayor lastre de la carrera del de Haskovo.

La historia, también la del deporte, no engaña. Las comparaciones nunca fueron buenas, pues Alonso nunca fue Schumacher, Lebron queda lejos de Jordan y el nombre de Bojan Krkic, sucesor de Raúl, no aparece ya en los titulares.

La equiparación con Roger Federer, supone exigir inevitablemente a Dimitrov igualar, cuanto menos, los hitos del mejor jugador nunca visto sobre una cancha de tenis. Una técnica calcada a la del maestro de Basilea no es, ni de lejos, argumento suficiente para establecer una igualdad. Eso Dimitrov lo sabe muy bien: "No tiene ningún sentido que nos comparen. Es halagador pero, ¿qué sentido tiene? Yo he ganado cuatro títulos y él 100 y 17 de ellos Grand Slams".

Los números de una decepción

Dejando a un margen las diversas emociones y sus implicaciones en la competición, los números de Grigor Dimitrov son fiel reflejo de su débil temporada.

Salvo sorpresa en el Palais Omnisports de Bercy, el palmarés de Dimitrov ha bajado su porcentaje de victoria de un 73,5% a un 60% este 2015 Dimitrov a final de 2015 será el mismo que en 2014, en otras palabras, el búlgaro no ha ganado un solo torneo en lo que va de campaña, por los tres entorchados del 2014 (Acapulco, Bucarest y Queen's). En los Grand Slams solo caben destacar los cuartos de final de Australia, pues en el resto de majors no pudo pasar de tercera ronda (1R en París, 3R en Londres y 2R en Nueva York).

Quizá el dato más revelador sea su porcentaje de victorias. El meritorio 73,5% (50-18) de 2014, se ha visto drásticamente reducido a un 60% en la presente temporada (30-20). Además, solo ha podido ganar 2 de los 6 enfrentamientos ante jugadores top ten está temporada, ambos ante Stan Wawrinka.

La mejor noticia de esta temporada para Dimitrov es que está a punto de terminar. Es hora de sentarse, hacer balance y planificar una temporada que difícilmente será peor que la anterior. No buscamos a Roger Federer, simplemente deseamos volver a ver al mejor Dimitrov.