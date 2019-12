Andrea Petkovic: "He perdido la pasión por el tenis"

Andrea Petkovic, como ella misma afirma a sus escasos 28 años, ha perdido la pasión por el tenis y ha puesto en duda en las últimas horas su continuidad como jugadora profesional después de caer por 0-6 y 0-6 ante la española Carla Suárez en el WTA Élite Trophy de Zhuhai, lesionada eso sí en su rodilla izquierda y sin poder contener las lágrimas.

"Ha sido un año difícil para mi familia"

Tras la dolorosa derrota, la alemana aseguró: "Estaba intentando respetar el tenis lo mejor que podía. Fue muy difícil porque no sentí que lo hacía de la forma en la que estaba jugando". Las lágrimas de la bávara no solo reflejaban un mal partido, o el dolor de la lesión en su rodilla, también una situación personal que la está lastrando en las últimas semanas: "En los dos últimos meses he perdido la pasión por el tenis. Cuando estaba en casa me sentía muy feliz. En cuanto volvía al circuito me sentía deprimida de tal modo que no quería salir de la cama".

La razón, como publica la propia WTA en su web, podría radicar en la enfermedad de su madre: "Ha sido un año difícil para mi familia. Quería estar en casa pero como soy profesional y alemana fui a todos los entrenamientos e hice todo lo que tenía que hacer. Me pareció una tortura cada minuto".

Tras el partido ante la canaria, Petkovic afirmó que no es la primera vez que tiene esta sensación. La temporada pasada, en los torneos de Linz y Luxemburgo ya llegó a plantearse ciertos aspectos en lo que al tenis se refiere: "Me planteaba todo lo que es el tenis. Sentí que quizás, este año ha sido el primero en el que he sentido que estaba perdiendo el tiempo. Tengo que pensar si quiero seguir jugando" y apuntilló: "A veces siento que hay otras cosas en las que puedo ser mejor. Ahora siento que he perdido todo ese tiempo con el tenis. Es realmente estúpido pero tengo que pensarlo".

Ubicada en el número 24 del ránking WTA, la alemana habló sobre cuáles son sus planes inmediatos: "Voy a dormir durante los próximos cuatro días porque no he dormido mucho en los últimos meses. La próxima semana iré a Nueva York".

Y para terminar, mandó un mensaje tranquilizador a sus seguidores: "No deberían preocuparse demasiado. No me iré para no volver nunca. Es algo que puede llevarme un poco más de tiempo ahora".