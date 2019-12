Flavia Pennetta dice adios al mundo del tenis

Tras poner fin a una etapa de 18 años en el mundo del tenis femenino, Flavia Pennetta se ha despedido de todo el mundo de tenis, de sus ya excompañeras, y sobre todo de todos sus fans en un comunicado publicado en su página web.

Tal y como ella misma adelantó en Nueva York tras ganar su primer y único Grand Slam, el US Open venciendo en la final ante Vinci, la natural de Brindisi no volverá a competir oficialmente después de esta temporada.

Aunque ya lanzó mensajes de agradecimiento y cariño hacia todos los fans en los últimos días, la italiana ha querido publicar una carta de su puño y letra en su propia web, en la que reconoce que siempre llevará el mundo del tenis "en el corazón" y en la que ha expresado su "gratitud" a todo su equipo y sus compañeras italianas como Schiavone, Errani o Vinci entre ellas.

Esta es la carta que escribió Pennetta:

"Me ha llevado unos cuantos días realmente para entender cómo me siento... Siempre he pensado que el día de mi último partido me sentiría triste. En su lugar, como suele ocurrir cuando pasas tiempo sobreanalizando, me sentí en paz, serena. Como si nada grande hubiera cambiado y creo que sé cuál es la razón. ¿Te gustaría saberlo también? Creo que es porque no veo esto como un adiós: el tenis fue mi primer amor y aunque no volveré a competir, nunca dejaré de amar este deporte. 18 años han pasado desde mi primer viaje desde Brindisi cuando con 15 años fui a perseguir mi sueño.

Ayer, un buen amigo mío me envió un mensaje el cual resume perfectamente quién era y quién soy ahora a mis 33 años:

'Sigues siendo la misma chica intrépida y brava que conocí hace 15 años. Ahora, eres una mujer. Fuerte y valiente. Sigue persiguiendo tu sueño y sigue trabajando para convertir lo que quieres en realidad'.

Gracias a este deporte fui lo suficientemente afortunada para viajar alrededor del mundo y conocer gente maravillosa. Me gustaría dar las gracias a mi entrenador histórico, Gabi, un padre, un amigo, un profesor de tenis y un entrenador de la vida.

Me gustaría dar las gracias a Salva, que me dio las fuerzas necesarias para superar momentos oscuros y que siempre creyó en mí desde el día uno. Eres un amigo, un confidente, un compañero único.

Gracias especialmente a Max, mi amigo favorito. Nos conocimos por primera vez en 2007 y seguimos siendo amigos desde entonces. No es sólo un gran terapeuta físico sino un gran hombre que me ha ayudado a crecer y a tener confianza en mí misma.

Gracias a Sergi por su paciencia los últimos dos años. Por ayudarme a mejorar. Sin ti no hubiera sido lo fuerte, poderosa y dura que soy.

Gracias a Sebas por ayudarme en mi preparación física y por mantenerme calmada.

Gracias a Iván, mi 'psicoloco'. Nos conocimos por casualidad pero tus abrazos y nuestras charlas nocturnas con un café fueron de gran ayuda.

Gracias a Gisella, Francesca, Sara y Roberta por darme momentos inolvidables. éramos rivales y entonces, nos convertimos en compañeras y amigas, unidas por nuestro amor por el deporte. Os convertisteis en mi familia cuando estaba muy lejos de la mía. Nunca seré capaz de daros las gracias como os merecéis.

Me gustaría dar las gracias a Fabio por estar a mi lado. Por hacerme sentir amada cada día. por darme la tranquilidad que me ha permitido conseguir grandes resultados. Por aceptarme como soy, por ser mi mejor amigo y confidente. ¡Has sido mi mayor y más dulce descubrimiento!

Para finalizar, unas GRACIAS muy especiales a mi familia que me permitieron acometer este viaje para perseguir mis sueños.

Y gracias a todos aquellos que me animaron, que lloraron, regocijaron y me hicieron sentir especial. Vuestros mensajes los últimos días han sido increíbles y me han emocionado mucho.

Hey, esto no es un adiós sino un nuevo comienzo.

Sueña en grande, sonríe y siempre cree en ti mismo. Las cosas se pueden convertir en realidad.

PD: ¡CHICOS, QUE HE GANADO UN GRAND SLAM! ¡Sigo sin poder creérmelo! Pensaba que era sólo un sueño.

Besos y soles para todo el mundo".

Flavia Pennetta