Carla Suárez: "Ha sido un año de altibajos"

La tenista española Carla Suárez dio por finalizada su temporada tenística tras caer derrotada en el día de ayer ante la ucraniana Elina Svitolina por 6-7 (4), 6-1 y 6-3, en la fase de grupos del WTA Elite Trophy de Zhuhai donde la tenista canaria si hubiese conseguido la victoria estaría clasificada para las semifinales de este certamen.

La jugadora nacida en Gran Canaria da por finalizada una temporada muy larga, donde ha disputado más de cien encuentros y donde a priori puede catalogarla la más exitosa, ya que ha alcanzado su mejor ránking tanto en individuales como en dobles, en el puesto ocho y once respectivamente: “Ha sido un año con altibajos. Tuve una primera mitad de temporada muy buena con tres finales [Amberes -primer final en sala- Miami y Roma] y un segundo tramo no tan bueno con varias primeras rondas perdidas de forma consecutiva. Todo son experiencias”.

“Poder haber estado dentro de las diez primeras durante varios meses me ha servido para saber que puedo estar entre las mejores y me servirá a nivel de confianza para el próximo año en mi tenis. Fue un sueño de niña hecho realidad”.

La tenista española valoró de manera positiva el haberse situado tan arriba en la clasificación con las mejores tenistas del mundo, aunque le queda esa espinita de no haber conseguido ningún título de las tres finales que disputó: “Valoro mucho haber estado arriba y es algo que me ayuda a seguir creyendo en mí. Sobre todo, he podido aprender que la regularidad y la mentalidad fuerte es la clave para este deporte. No he podido ganar un título, que era uno de los objetivos de este año; no he podido terminar entre las diex primeras, que era otra de mis metas”.

Para finalizar la tenista grancanaria reconoció haber dado un paso adelante en diversos aspectos en su juego, sobre todo la agresividad y su preparación física sin haber sufrido ninguna lesión durante todo el año: “He dado un paso adelante en agresividad. He podido seguir ganándome el respeto de mis rivales un año más. He podido jugar un año entero sin lesiones. Todo esto me servirá para poder aprender de cara al año que viene a rendir en los Grand Slams”, concluyó.