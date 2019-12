Roger Federer: "Me siento muy bien físicamente"

Un camino sin tropiezos en la estas ATP Finals de Londres es que ha conseguido el número tres del ránking ATP en estos tres primeros encuentros en los que ha conseguido derrotar al checo Thomas Berdych, al serbio y número uno del mundo Novak Djokovic y en la tarde de hoy al nipón Kei Nishikori. Con este triunfo final, el de Basilea logra el pleno de triunfos y se clasifica como primero de grupo para unas semifinales en las que se tendrá que ver las caras con el vencedor del duelo entre Wawrinka y Murray que se jugará mañana.

Federer consiguió el pleno, tres de tres, y se metió en las semifinales de estas ATP Finals de Londres

Tras el triunfo, Roger Federer compareció ante los medios de comunicación para mostrar su optimismo de cara al nivel físico que puede mostrar en las semifinales: "Honestamente, me siento muy bien físicamente. Tengo el calendario perfecto antes de las semifinales, algo que es muy importante, ya que mañana descanso. Ahora tengo un máximo de dos partidos más y la temporada se acabará". Y añadió: "Mentalmente es fácil, en mi opinión. No hay partidos al mejor de cinco sets por el camino, por lo que todo debe ser bastante fácil. Va a ser difícil el hecho de ganar pero para el cuerpo, estoy en una situación ideal de cara al partido de semifinales".

También habló el de Basilea sobre su victoria ante Kei Nishikori y puso de relevancia el hecho de que al estar clasificado con anterioridad, podía haber jugado más relajado de lo normal y recordó: "Había estado en esta posición antes, así que sabía cómo manejarla".

Para finalizar, el helvético bromeó cuando le preguntaron acerca de su incipiente barba y de si la va a conservar en caso de seguir ganando en el torneo: "No lo sé todavía. Si me pica demasiado, me la quitaré. Si mis niños no pueden soportarla, me la quitaré. Si me miro en el espejo y no me gusta, me la quitaré. Tal vez voy a pensar en Santa Claus y me la dejo".

Un show tanto dentro como fuera de la pista, Roger Federer espera ya rival para estas apasionantes semifinales en el ATP Finals de Londres.

Fotografías: Zimbio.