Angelique Kerber: "Siempre fue un sueño jugar la final de Wimbledon"

Ojos relucientes, mirada de seguridad y amplia sonrisa. Así aparecía Angelique Kerber en rueda de prensa tras su fantástico partido ante Venus Williams, que le permite alcanzar la segunda final de Grand Slam de toda su carrera. En la primera venció a Serena, hace unos meses en Australia, y después de pasar por un pronunciado bache de juego, confianza y resultados, la teutona regresa a la élite.

No tuvo reparos en comparar cómo afronta esta final respecto a la de Australia: "Creo que ahora mismo estoy más relajada que allí", señaló Kerber. "Estoy más relajada cuando voy a los torneos, y sé que puedo confiar en mi tenis". Pocas cosas hay más destacadas para una tenista profesional, que jugar la gran final de Wimbledon, y así lo reconoció Angelique: "Estoy emocionada por estar en la final de Wimbledon", continuó la alemana. "Siempre fue un sueño para mi estar en la pista central el último día y jugar la final. Será un poco diferente que en Australia, porque allí era mi primera final de un Grand Slam. Seis meses después, he aprendido de aquella experiencia, y aquí ya se lo que sucede después". Y es que Kerber ha aprendido a base de derrotas, y de sufrit en sus propias carnes la dureza de permanecer asentada en la gloria, no solo de llegar a ella: "Me dije a mi misma que quería ser mejor jugadora en los grandes torneos. Y creo que eso ha cambiado", dijo la nacida y criada en Bremen. "Creo mucho más en mi misma, especialmente desde Australia, en mi juego, en mi equipo y todo lo que me rodea".

Cuestionada sobre el posible favor que haría a su compatriota Steffi Graff, en caso de ganar la final y evitar que Serena la igualara en Grand Slam, Kerber aseguró que "ella fue un ídolo para mi. "Siempre veía muchos de sus partidos, incluso ahora en Youtube. Ha sido una de las mejores del mundo, ha ganado muchos Grand Slams", dijo. Muchas de las alegrías del tenis alemán femenino emanan de esas niñas que se veían reflejadas en Graff en su época dorada.

Respecto a la estrategia a seguir, la alemana dijo: "Intentaré hacer lo mismo que hice en Australia, demostrarla, estoy aquí para ganar el partido. Pero sé que tengo que jugar de lo mejor que sé para vencerla", en un alarde de humildad. "Creo que tengo ventaja por ser zurda y si no estoy nerviosa puedo sacar incluso mejor que hoy, y eso me hace más peligrosa que en pista dura", enunció la de Bremen, sabedora de que su saque abierto y variaciones de efectos y velocidades pueden desquiciar a cualquiera. "No se lo que sentiré el sábado en la pista central. Pero desde luego será una gran sensación. Intentaré hacer todo para divertirme. Me encanta la pista central", terminó diciendo la alemana en una rueda de prensa amigable y distendida.