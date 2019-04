Milos Raonic: ''Siempre hay este tipo de partidos en el que no todo te sale''

Un partido de muchos altibajos desde del principio hasta el final, pero del que ha logrado salir airoso. ''Muchos altibajos, y en la mayoría del partido se ha dado para los dos. Ha habido un momento en el que estaba al borde en el tercer set, pero le di la vuelta a la situación. Creo que después de que salvara dos pelotas de break, fui capaz de anotar siete juegos consecutivamente. He sido afortunado por llegar a ese punto, porque definitivamente se si podría haberlo hecho mucho más largo.''

El canadiense no acostumbra a golpear el revés cortado, pero en el partido de hoy ha utilizado más de la cuenta este recurso y se quería saber si tenía algún problema con la muñeca. ''No, simplemente no he podido golpear todo lo que quería. Obviamente no me sentía bien, pero ya ayer pude golpear un poco la bola y ahora continuo para estar mejor.''

Milos ha tenido una serie de partidos en los que no ha jugado su mejor tenis, sobretodo estos dos últimos, pero ha salido victorioso. ''Sí bueno, creo que siempre hay este tipo de partidos en los que no todo te sale. Desafortunadamente ese ha sido mi día, así que estoy feliz de que haya podido resolver este problema.''

En este partido hemos visto a Raonic tirar la raqueta contra el suelo, algo que no hacía desde el año pasado en su partido con Murray, a lo que el canadiense en un tono humorístico respondió. ''No creo que lo de hoy haya sido realmente un smash con la raqueta, ha sobrevivido.''

Durante el encuentro se ha tenido que parar porque se dudaba sobre si cubrir la pista o no, una situación que ha hecho que se detuviera el partido hasta en dos ocasiones y preguntaron a Milos si esto había ayudado a su saque. '' Podrías haber dicho que ha ayudado, pero no pienso mucho en ello. Simplemente no quería tener este escenario en el que teníamos que parar y empezar, porque ya era la segunda vez. Creo que este tipo de escenario en el que se interrumpe el ritmo del partido no es necesariamente el mejor. Por esto les estaba empujando a que tomaran una decisión, incluso si lo cerraban o no. Pero teníamos que estar preparados para jugar.''

El saque es una de las principales armas del canadiense y, como nos tiene acostumbrados, hoy ha cuajado un gran número de saques directos. '' No me preocupo mucho por mi saque, creo que hoy no he sacado tan bien.''

Su siguiente partido es contra Nadal, que actualmente entrena con Carlos Moyà quien entrenó a Milos y preguntaron si iba a ser una ventaja para el manacorense. '' Independientemente, creo que ha tenido tiempo para verme jugar y yo he tenido tiempo para verle jugar. Carlos lleva trabajando con él las últimas dos semanas. No creo que eso sea relevante y creo que va a ser una batalla entre él y yo.''