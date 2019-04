Djokovic se ve sobrepasado

El cabeza de serie número uno y el número seis del torneo se vieron las caras en un apasionante encuentro disputado en la pista central del torneo ATP 500 de Acapulco. La primera manga se caracterizó por la sobriedad de ambos jugadores al servicio, ambos contendientes se mostraron muy seguros con su turnos de saque ganando un gran número de puntos con su primer (Djokovic 77% y Kyrgios 78%) servicio y cediendo muy pocas bolas de break. Apoyado en un terrorífico primer servicio, el australiano afianzaba sus juegos al saque para desesperación de Djokovic que no veía la forma de poder hacer daño al talentoso tenista de Canberra.

Con esta igualdad se llegó al desempate con 6-6 en el marcador, todo hacía indicar que quien estuviera más concentrado con su servicio y no cometiera errores se llevaría el tie break. Los puntos iban sucediéndose y el desempate se rompería para el australiano gracias a un mini break en el vigésimo punto con saque para el serbio. El resultado final fue de 11-9 para Kyrgios.

La evolución del segundo set fue similar, Djokovic se veía incapaz de erosionar los turnos de servicio de Kyrgios, el mejor restador del mundo no podía leer los servicios del australiano y se vio sobrepasado en todo momento. Sus restos no eran profundos ni con peso y no ponían en aprietos al australiano.

Con la igualdad en los turnos de saque se llegó al 6-5 a favor de Kyrgios con saque de Novak, en ese juego se vieron las carencias que está teniendo el serbio en toda la temporada, fue un juego con errores producto de la tensión (Kyrgios presionaba mucho al resto) y la falta de concentración. El australiano se colocó 0-40 a su favor y cerró el encuentro con un winner, en la primera bola de break de todo el segundo set, ante la desesperación de Djokovic.

Kyrgios se enfrentará a Sam Querrey en semifinales del torneo ATP 500 de Acapulco, un partido que augura estar cargado de potencia y velocidad.

