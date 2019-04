Pablo Carreño: "Aún con veinte como yo sería muy difícil acercarse a Nadal"

Todavía no se lo cree. Un rostro donde no le cabía la sonrisa en la rueda de prensa posterior al frénetico encuentro de cuartos de final contra el uruguayo Pablo Cuevas. Tras el partido y ya más relajado, Pablo se sentaba con la calma del post-partido a charlar con la agencia EFE. Carreño esta en semifinales del primer Másters 1000 de la temporada, victoria que según explica le va a marcar en su carrera deportiva.

Tras empezar a asimilar la situación que estaba viviendo así contaba como ha sido desde que derrotó a Cuevas: "He estado 20 minutos en la ducha dándole vueltas a la cabeza. Tengo mil mensajes en el móvil que aún no he podido leer. He hablado con mis padres. Es muy emocionante. Ahora hay que trabajar todavía más fuerte". Con los pies en la tierra, con mucha humildad como se caracteríza desde que empezaba a jugar al tenis en su Gijón natal.

El nuevo jugador del Top-20 explicaba con una sonrisa al ser preguntado si era el sustituto natural de Nadal: "Eso es imposible. Me enorgullece que piensen en mí como relevo de Rafa, pero ya les digo que relevar a Rafa... como no vengan 20 como yo... y aún así entre los 20 sería muy difícil acercarse a él. Rafa es único y la gente tiene que entender que otro como él tardará muchísimos años en salir, si es que sale, que no es seguro. Hay que disfrutar de él y de los demás españoles que ha habido y que hay". Claro y conciso, el respeto y cariño hacía la figura del de Manacor se puede observar en estas declaraciones donde se muestra tal y como es Carreño. No quiere celebrar nada de momento.

Pablo Carreño estará en el puesto décimo noveno desde el lunes, justo por detrás de Roberto Bautista

El asturiano explicaba lo que ha cambiado su juego gracias a la Academia de Juan Carlos Ferrero; "Muy importante. Estuve entrenando con Javier Duarte, que hizo un trabajo estupendo conmigo. Él me hizo tenista", la figura de Duarte ha sido clave en los buenos resultados cosechados hasta ahora. El cambio de entrenador parece ser que ha sido la tuerca que le faltaba engrasar para dar este gran rendimiento en la pista: "Dudu' me llevó muy bien y me hizo crecer, pero quizás me faltaba dar un paso más y lo intenté buscando ese cambio de entrenador."

Carreño además consideraba sino la mejor, una de las mejores victorias de su carrera. "Quizá no contra el mejor jugador, pero por la situación, por cómo ha sido en ese tercer set salvando dos puntos de partido, es de las que más me ha marcado". El siguiente desafío de Pablo Carreño será mañana en la semifinal contra el número tres del mundo, el suizo Stan Wawrinka donde el balance es claramente favorable para el helvetico por dos victorias a cero.