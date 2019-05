Pablo Carreño: "No me voy a conformar con lo que he hecho"

En sus declaraciones, tras la derrota en semifinales, Pablo asume los errores que competió. "Al principio jugué bastante bien, de tú a tú, y los primeros juegos fueron disputados, tanto con su saque como con el mío. Cometí algunos fallos más de la cuenta porque traté de ser muy agresivo, más de lo normal. Es la manera en la que puedo evolucionar mi juego y crecer como jugador", manifestó el español tras caer derrotado 6-3 y 6-2. El jugador asturiano intentó en todo momento jugar de tú a tú a Stan pero la tensión del partido lo atenazó.

Al repasar el partido en sala de prensa el asturiano lamentó las pocas posibilidades que tuvo para imponerse al suizo. "A partir del tercer o cuarto juego en el segundo set bajé de intensidad y perdí el camino que estaba llevando; quizá, hasta dejé de luchar un poco. Eso hizo que los últimos juegos fueran un poco desastre y que me vaya con sabor agridulce del partido, pero no del torneo", declaró. El español no fue capaz de conseguir ninguna oportunidad de rotura de servicio a su favor.

Pablo extrae conclusiones positivas de la derrota, sabe que ha sido una semana muy buena y que consigue un buen número de puntos. "No estaba más nervioso ni más excitado de la normal. He entrado bastante bien y sin complejos, haciendo mi juego. Así ha sido hasta que se ha puesto 5-3. Estoy contento por eso. Es el camino que tengo que seguir para plantar cara a estos grandes jugadores. Hay cosas que mejorar y debo aprender de estas situaciones", comentó el español en sala de prensa.

En la gira sudamericana el gijonés consiguió alcanzar la final en el ATP 250 de Rio de Janeiro y sabe que la temporada de tierra está por llegar: "Llevo cinco semanas de gira desde Buenos Aires y en los últimos torneos que he jugado el peor resultado que he obtenido han sido semifinales. Quiero seguir así. No me voy a conformar con lo que he hecho. Quiero seguir haciendo las cosas bien". El jugador español entra en el top 20 esta semana y se coloca en una situación inmejorable para obtener grandes resultados esta temporada.