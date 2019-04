Novak Djokovic: "Saco más cosas positivas que negativas esta semana"

Novak Djokovic compareció ante los medios de comunicación después de ceder ante el español Rafa Nadal en las semifinales del Masters 1000 de Madrid. El serbio reconoció la evidente superioridad de su rival pero aseguró sentirse contento con su nivel de juego durante la semana.

Gran nivel de Nadal: "Obviamente, Rafa jugó mejor hoy. Mereció la victoria, controló el partido de principio a fin. El segundo set fue más igualado, tuve alguna opción con 2-2, fue un juego muy disputado pero al final acabé perdiéndolo. Intenté dar lo mejor de mí mismo, pero no hice un gran tenis, cometí bastantes errores, especialmente en el primer set. Nadal jugó a un gran nivel, hizo lo que quiso en todo momento, al resto, al servicio, se movió muy bien sobre la pista".

Satisfecho con la semana: "No he sentido estas sensaciones en mucho tiempo, ha sido una gran semana, muy positiva. Saco más cosas positivas que negativas, espero continuar en esta línea en Roma. Es cierto que hoy pude haber jugado mejor, pero es que hoy tuveenfrente a alguien demasiado bueno. Como ya he dicho, unas semifinales es un buen resultado y espero conseguir otro en Roma".

Próximo entrenador: "Ahora mismo no quiero hablar de esto con vosotros. Espero que entendáis eso. Dentro de tres o cuatro semanas como máximo tomaré una decisión y cuando ese momento llegue, os lo haré saber".

Cambio de condiciones: "No quiero buscas excusas de por qué él ha jugado tan bien y yo no. He sentido muy bien la bola los últimos días y física y mentalmente también me he sentido más fuerte. Pero hoy ha sido uno de esos días en los que en los que tu rival juega mejor que tú y lo único que te queda es felicitarle y seguir adelante. Él (Nadal) fue mejor en casi todas las estadísticas, pero como he dicho, me voy contento de Madrid".