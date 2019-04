Goffin da un golpe de efecto

17:05 Muchas gracias por seguir el directo del partido en vivo, nos veremos en otra ocasión. Hasta la próxima, saludos !!!

Goffin esperará por su rival en la final, que saldrá del duelo entre Grigor Dimitrov y Jack Sock que se disputará a las 21:00 Hs (de España).

Goffin logró vencer a Federer, por primera vez, en el séptimo encuentro entre ambos, el historial queda 6-1 en favor del Suizo.

David Goffin derrota a Roger Federer por 2-6, 6-3 Y 6-4, Y avanzó a la final del Mastars de Londres !!!

4-6 TERMINA EL PARTIDO CON UN SAQUE GANADOR Y DAVID GOFFIN SE CONVIERTE EN EL PRIMER FINALISTA DEL MASTERS DE LONDRES 2017 !!!!!

4-5 La derecha de Federer sale y Goffin tiene DOBLE MATCH POINT !! 40-15

4-5 La derecha de Goffin se queda en la red 30-15

4-5 SEGUNDO ACE CONSECUTIVO !!!! 30-0, a dos puntos de la final

4-5 GOFFIN AL SERVICIO PARA TRATAR DE CERRAR EL PARTIDO Y AVANZAR A LA FINAL !!! ACEEEEEEE 15-0

4-5 Mantiene su servicio el suizo. Goffin sacará para pasar a la final del Masters de Londres

3-5 Saque ganador de Federer 40-30

3-5 Federer no puede elevar la pelota con un slice y se queda en la red 30-30

3-5 Saque ganador de Roger 30-15

3-5 PRECIOSA DEVOLUCIÓN PARALELA DE REVÉS POR PARTE DEL BELGA !! 15-15

3-5 al servicio Roger. Gran volea del número dos del ranking 15-0

3-5 Roger manda a volar su revés deja a Goffin a un game de estar en la final

3-4 QUINTO ACE DE GOFFIN !! 40-0

3-4 Hermoso revés paralela de Goffin, justo en la línea. 30-0

3-4 Al servicio Goffin para ganar un game más que lo coloque cerca de dar un gran golpe. Federer se equivoca con el revés 15-0

3-4 Excelente derecha paralela de Roger que le permite mantenerse en el partido

2-4 La devolución con la derecha de Goffin sale ancha por la paralela 40-30

2-4 Gran saque y mejor derecha paralela de Roger 30-30

2-4 Nueva doble falta de Federer 15-30

2-4 Ahora erra con el revés Federer, que se va al fondo de la cancha 15-15

2-4 ACEEEEE DE FEDERER ! 15-0

2-4 Otro error de Federer con su derecha, hoy no es su día con ese golpe

2-3 ESPECTACULAR DRIVE EN DIAGONAL DE GOFFIN !! 40-0

2-3 Saque ganador 30-0

2-3 Al servicio Goffin para mantener el quiebre. Federer deja la pelota en la red 15-0

2-3 La devolución de Goffin de revés se queda en la red

1-3 ACEEEEE ! 40-0

1-3 Mantiene la táctica de saque y red 30-0

1-3 Federer buscará mantenerse en el partido. Empieza con una buena volea 15-0

1-3 La devolución de Federer de revés se queda en la red y le otorga ventaja a Goffin

1-2 Otra gran volea del belga AD-40

1-2 Rápido Goffin para llevar el juego a la red y cerrar el punto con una volea 40-40

1-2 Espectacular drive cruzado del suizo, que tiene punto de quiebre 40-AD

1-2 Doble falta de Goffin 40-40

1-2 Por poco, pero salió el revés de Federer 40-30

1-2 Federer no logra afinar su derecha y la manda a volar 30-30

1-2 Gran error de Goffin con una derecha paralela que no parecía tan complicada 15-30

1-2 El golpe de Federer sale por la banda 15-15

1-2 Goffin tratará de confirmar el quiebre, pero Federer empieza con una gran volea 0-15

1-2 GOFFIN SE QUEDA, UNA VEZ MÁS, CON EL SERVICIO DE FEDERER Y SE ADELANTA EN EL SET DECISIVO !!!

1-1 POR POCO NO CONCRETÓ LA PRIMERA OPORTUNIDAD ! La devolución salió por la paralela 30-40

1-1 SMASH DE GOFFIN QUE LE OTORGA DOBLE BREAK POINT A SU FAVOR !! 15-40

1-1 Gran saque de Federer y posterior derecha en diagonal que le da el punto 15-30

1-1 Segunda doble falta de Federer 0-30

1-1 Al servicio el suizo, pero una gran devolución de Goffin lo complica 0-15

1-1 Vuelve a equivocarse Federer

1-0 Roger deja la pelota en la red y de 0-30 a 40-30 en favor de Goffin

1-0 Federer se muestra molesto con sus gestos tras una equivocación 30-30

1-0 Goffin trata de no perder su saque 15-30

1-0 Parece que Federe recuperó la memoria con su drive. Gran combinación de golpes que terminan con una derecha en diagonal 0-30

1-0 Al servicio el belga. Gran derecha cruzada de Federer 0-15

1-0 El suizo comienza manteniendo su servio

0-0 Goffin se equivoca en la devolución 40-15

0-0 Federer deja la pelota en la red 30-15

0-0 Segundo saque ganador 30-0

0-0 Federer abre el tercer parcial. Inicia con un saque ganador 15-0

6-3 GOFFIN SE HACE CON EL SEGUNDO PARCIAL DESPUÉS DE UNA BUENA APERTURA CON LA DERECHA QUE GENERÓ EL ERROR EN FEDERER CON EL DRIVE !!! NOS VAMOS A UN TERCERO

5-3 La devolución de Federer sale. TRIPLE SET POINT PARA GOFFIN !! 40-0

5-3 ACEEEEEE ! 30-0

5-3 GOFFIN SACA PARA LLEVARSE EL SEGUNDO SET. COMIENZA CON UN WINNER DE DERECHA 15-0

5-3 Roger cierra con winner de derecha su juego

5-2 Sale el revés de Goffin 40-30

5-2 Primera doble falta del partido y la ocasiona Federer 30-30

5-2 Gran devolución de drive por parte de Goffin 30-15

5-2 Saque ganador de Roger 30-0

5-2 Comienza el octavo juego del set con Federer al servicio. ACE 15-0

5-2 Goffin se coloca a un game de llevarse el segundo set después de un smash que provoca el error en Federer

4-2 Saque ganador de Goffin AD-40

4-2 No esta fino Roger con el drive. Vuelve a errar con ese golpe 40-40

4-2 SE VA ANCHA LA PELOTA DE GOFFIN Y FEDERER TIENE BREAK POINT ! 30-40

4-2 Revés de Goffin a la red 30-30

4-2 Buena apertura de Federer con su derecha que hace que Goffin se equivoque 30-15

4-2 Federer se sigue equivocando con el drive 30-0

4-2 Al servicio Goffin. Devolución al fondo de la pista de Federer 15-0

4-2 Saque ganador de Roger, que se queda con el sexto juego del set

4-1 Gran devolución de Goffin que Federer no puede contestar 40-30

4-1 Se equivoca Federer con el revés 40-15

4-1 Goffin deja la pelota en la red 40-0

4-1 Busca mantenerse en el set Roger 30-0

4-1 Apertura de drive de Federer que ocasiona el error en Goffin 15-0

4-1 Al saque, Federer

4-1 Federer deja la derecha en la red y el belga toma distancia

3-1 Smash de Goffin que le otorga la ventaja AD-40

3-1 MAGNÍFICO DRIVE PARALELO DE ROGER !!! 40-40

3-1 Gran devolución de sílice de Federer que provoca el error con la derecha de Goffin 40-30

3-1 Roger vuelve a dejar la pelota en la red 40-15

3-1 Se adelante el belga 30-15

3-1 Mantiene el buen pulso Goffin 15-15

3-1 ESPECTACULAR DEVOLUCION DE FEDERER CON UN SLICE, QUE CONCLUYE EN UN PASING PARALELO DE DERECHA A SU FAVOR 0-15

3-1 Al servicio Goffin

3-1 ACEEEEE DE FEDERER ! Cierra el cuarto juego del segundo parcial

3-0 Otra devolución a la red de Goffin 40-0

3-0 Devolución de derecha a la red por parte de Goffin 30-0

3-0 Al servicio Roger Federer, en busca de su primer game en el segundo parcial. Comienza 15-0

3-0 SEGUNDO ACE CONSECUTIVO PARA EL BELGA Y CONFIRMA EL QUIEBRE !

2-0 Precioso ACE de Goffin 40-0

2-0 Se sigue equivocando Federer con su drive 30-0

2-0 Winner de derecha para Goffin, quien está sirviendo 15-0

2-0 Y LO LOGRA !!! GOFFIN CONQUISTA SU PRIMER QUIEBRE DEL PARTIDO

1-0 MAGNÍFICA DEVOLUCION DE GOFFIN CON UN DRIVE PARALELO, PRIMER BREAK POINT PARA ÉL 40-AD

1-0 Vuelve a dejar la pelota en la red el suizo 40-40

1-0 Sobresaliente juego de aperturas, primero con el revés y después con la derecha que provocan el error en Goffin AD-40

1-0 La derecha de Federer se queda en la red 40-40

1-0 Gran saque ganador del suizo AD-40

1-0 Mantiene la presión el belga 40-40

1-0 EXCELENTE JUEGO DE VOLEA Y SMASH DE FEDERER !!! 40-30

1-0 Error de Federer 30-30

1-0 se va larga la derecha de Goffin 30-15

1-0 Gran presión de Goffin que lo hace equivocar a Federer 15-15

1-0 Al saque Federer. Se equivoca Goffin con el Revés 15-0

1-0 Federer manda a las nubes su revés y le otorga a Goffin el primer juego del segundo set

0-0 Muy buena volea de Goffin 40-30

0-0 OTRO GRAN REVÉS PARALELO DE FEDERER !! 30-30

0-0 Saque ganador del belga 30-15

0-0 Presiona Goffin y consigue que Roger se equivoque con su derecha 15-15

0-0 SE ABRE LA SEGUNDA MANGA ! Goffin al servicio, comienza con un error de derecha 0-15

2-6 CON UN ACE, ROGER FEDERER SE QUEDA CON EL PRIMER SET, GRACIAS A UN RENDIMIENTO MAGNÍFICO !

2-5 Rapido juego de saque para Federer, que con un smash tiene TRIPLE SET POINT ! 40-0

2-5 Otro saque ganador de Roger 30-0

2-5 Federer tratará de terminar el primer set del encuentro con su servicio. Comienza con un saque ganador 15-0

2-5 Sale por el fondo de la pista la derecha de Federer, que le da a Goffin el séptimo juego del partido

1-5 Gran smash del belga AD-40

1-5 Ahora se equivoca Goffin con su derecha 40-40

1-5 Segundo error consecutivo de Federer con el drive AD-40

1-5 Roger manda a volar su derecha 40-40

1-5 SET POINT PARA FEDERER !! Una derecha de Goffin pega en la red y sale 30-40

1-5 Se equivoca Federer con su revés, sale por el fondo de la cancha 30-30

1-5 Precioso drop de Federer que deja sin oportunidades a Goffin 15-30

1-5 Saque ganador de Goffin 15-15

1-5 Al saque el belga. Roger busca cerra la primera manga con un break. 0-15

1-5 El suizo cierra su servicio con una excelente volea

1-4 Espectacular movimiento de saque y red de Roger 40-0

1-4 ACE de Roger !!! 30-0

1-4 Sirve Federer. Comienza con una gran volea 15-0

1-4 DOBLE QUIEBRE PARA FEDERER. LO CONSIGUE LUEGO DE UN MAGNIFICO REVÉS PARALELO !

1-3 Otra error, ahora con la derecha, de Federer 30-40

1-3 Se equivoca Federer con la devolución, la manda a la red 15-40

1-3 ESPECTACULAR PASING DE REVÉS DE FEDERER !! TRIPLE BREAK POINT 0-40

1-3 Otro error no forzado de Goffin 0-30

1-3 EXCELENTE DEVOLUCION DE FEDERER. Una derecha paralela que no puedo defender Goffin 0-15

1-3 Y lo logra. Federer cierra con un revés cruzado su saque y se adelante en el marcador

1-2 Goffin le da la oportunidad de cerrar el cuarto game del partido al suizo 40-30

1-2 Ahora el error es de Roger 30-30

1-2 Goffin vuelve a equivocarse 30-15

1-2 Eror de Federer 15-15

1-2 Al servicio Federer 15-0

1-2 Error no forzado de Federer con la derecha, que le da a Goffin su primer game del partido

0-2 Mantiene el buen nivel en los primeros saques el belga 40-0

0-2 Saque ganador de Goffin 30-0

0-2 Busca su primer game del partido Goffin 15-0

0-2 Confirma el quiebre Roger con un gran saque ganador

0-1 ACE DE FEDERER. AD-40

0-1 Mantiene la presión Goffin. Lo hace correr de lado a lado a Roger 40-40

0-1 Volea a la red del número dos del mundo 40-30

0-1 HERMOSO DRIVE CRUZADO DE FEDERER !! 40-15

0-1 Gran drop de Federer que no le permite llegar cómodo a Goffin 30-15

0-1 Quiere recuperar el quiebre el belga 15-15

0-1 Federer al servicio. 15-0

0-1 LA QUINTA ES LA VENCIDA !!! Federer concreta el primer Break del partido, después de siete minutos de juego.

0-0 Goffin vuleve a errar y le propina la quinta oportunidad de Break para Federer 40-AD

0-0 Gran intercambio de golpes que culmina a favor de Goffin. 40-40

0-0 siguen los errores no forzados por parte de Goffin. Cuarte punto de quiebre para Federer 40-AD

0-0 Luego del primer rally del partido, Federer deja una volea en la red 40-40

0-0 Otro yerro de Goffin. Tercer Break Point para Federer 40-AD

0-0 Presiona Roger para llevarse el primer game 40-40

0-0 Muy fino Goffin con el servicio, otra saque ganador. Ventaja del belga AD-40

0-0 Salva el segundo con un saque ganador 40-40

0-0 Salva el primero Goffin 30-40

0-0 Segundo error no forzado del belga. Primeras dos oportunidades de quiebre para el suizo 15-40

0-0 Saque ganador de Goffin 15-30

0-0 PRIMER WINNER DEL PARTIDO. Gran revés paralelo de Federer 0-30

0-0 Error no forzado de Goffin con la derecha 0-15

0-0 Goffin al servicio !

Goffin será séptimo (7°) en el ranking ATP del próximo lunes y aspira a vencer por primera vez a Federer (0-6).

En minutos se hará el sorteo y comenzará el precalentamiento.

David Goffin y Roger Federer ya se encuentran en la pista del O2 Arena de Londres !!!

Toda la información del encuentro con la previa del partido Roger Federer vs David Goffin. (Foto: Zimbio)

Las ATP Finals 2017 se disputan en su totalidad en el O2 Arena de Londres, más conocido como Millenium Dome, con capacidad para 17.500 espectadores, se ha convertido en el escenario del último torneo de la temporada desde 2009, contando con un acuerdo hasta la temporada 2018.

Como no podía ser de otra manera, después de no haber conseguido ganar nunca a Roger Federer, Goffin tiene claro que probará cosas nuevas que le permitan poner en apuros al tenista suizo. "La verdad, no sé qué hacer mañana, pero voy a intentar algo, algo diferente, algo que no he hecho en el pasado, y daré lo mejor para jugar un partido mejor que el de Basilea, desde luego, nunca encontré la fórmula para vencer a Roger", explicó.

Como no podía ser de otra manera, Roger Federer se mostró satisfecho con el nivel mostrado durante toda la fase de grupos antes de llegar a las semifinales. "Es un poco raro jugar sabiendo que ya estás en la siguiente ronda, pero también es bonito al no tener la presión habitual de ganar el partido. Estoy contento por la victoria y por cómo estoy jugando en estos momentos, he sido capaz de darle la vuelta al partido en el segundo set y en el tercero me he encontrado muy a gusto, quizá Marin (Cilic) bajó su nivel al final pero durante mucho tiempo me puso en problemas", comentó ante los medios de comunicación.

Durante la primera jornada de las ATP Finals 2017, el belga David Goffin se aprovechó de las importantes molestias en la rodilla que acusaba el español Rafael Nadal para lograr derrotarle por 7-6 (5), 6-7 (4) y 6-4. Ya en su segundo partido, Goffin nada pudo hacer ante el espectacular nivel de Grigor Dimitrov, quien le derrotó por un aplastante 6-0 y 6-2. En su último partido de las ATP Finals, el belga logró el billete a semifinales pasando por encima del austriaco Dominic Thiem con un marcador de 6-4 y 6-1.

Impoluto camino de Roger Federer hasta las semifinales de las ATP Finals. El suizo doblegó en la primera jornada al americano Jack Sock por 6-4 y 7-6, para a continuación lograr sellar su billete a la penúltima ronda del torneo venciendo al alemán Alexander Zverev en un duro encuentro por 7-6, 5-7 y 6-1, teniendo en la última jornada un trámite que solventaba con victoria ante el croata Marin Cilic por 6-7, 6-4 y 6-1.

El último enfrentamiento entre el suizo Roger Federer y el belga David Goffin tuvo lugar durante este mismo 2017 en Basilea, torneo en el que el tenista suizo no tuvo ningún problema para doblegar al belga por un aplastante 6-1 y 6-2 para clasificarse así de cara a la final del evento. (Foto: Zimbio)

Hasta el momento, tanto el suizo Roger Federer como el belga David Goffin se han visto las caras frente a frente en un total de seis ocasiones, cayendo el triunfo en todas ellas para el lado del número dos del ránking ATP. El suizo se impuso en Roland Garros 2012, Basilea 2014, 2015 y 2017, Open de Australia 2016 y Halle 2016. De los dieciséis sets que han jugado entre ambos, Federer se llevó ni más ni menos que catorce por los tan solo dos de Goffin. (Foto: Zimbio)

Análisis David Goffin > Con la mente puesta en la gran final de la Copa Davis ante Francia, Goffin se planta en las Nitto ATP Finals gracias a su buen final de temporada, que ha tenido el contrapunto de la gran fatiga que arrastra desde Asia. No es su primera participación en Londres (fue suplente el año pasado sustituyendo a Monfils por lesión en el último partido frente a Djokovic), y aunque este año se ha podido preparar mejor, la carga de partidos y la final de la Davis no le sitúan entre los favoritos. (Foto: Zimbio)

Análisis Roger Federer > Roger Federer se planta en las ATP Finals de Londres tras haber cuajado una de las mejores temporadas de su carrera donde ha logrado sumar siete títulos, dos Grand Slams entre ellos, además del ansiado 18 'major'. Siete títulos, en busca del octavo, lo cual significaría su séptima Copa de Maestros. Eso sería un final maravilloso, ponerle la guinda al pastel de un retorno que ni el más optimista habría pensado.

VAVEL le ofrece la previa de las ATP Finals 2017. Las ATP Finals se disputan como el último gran torneo de la temporada, reuniéndose los ocho mejores tenistas de la campaña, repartidos en dos grupos de cuatro tenistas buscando pasar a las semifinales. El torneo reparte 200 puntos por victoria conseguida además de un importante montante económico para los que disputan el torneo y para el suplente.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Roger Federer vs David Goffin en vivo, perteneciente a la primera semifinal de las ATP Finals 2017. El encuentro tendrá lugar a partir de las 15:00 horas.