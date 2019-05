Pablo Carreño: "Aún no llegué a mi techo"

En una entrevista con Marca, Pablo Carreño hizo un balance del 2017 y comentó que lo sorprendió gratamente encontrarse en el top ten: “Yo me sentía capacitado para esto, pero quizá a principio de temporada no esperaba que los resultados llegaran tan rápido, jugar tan bien que ese mismo año pudiera jugar la Copa de Maestros". Y agregó: “Llegar a esos sitios es algo increíble. Verse en una de esas pistas es algo único, tienes que vivirlo para saber qué es. Son aventuras que estás pasando y vas disfrutando. Soy un privilegiado porque no todo el mundo llega, pero es el esfuerzo y el trabajo de cada día lo que te da esa posibilidad

Al ser consultado por la adrenalina que genera estar entre los mejores tenistas del ranking mundial, respondió: “No he llegado a sentirlo, porque aunque llegar arriba es difícil he trabajado para lograrlo. Además, creo que puedo llegar más alto, un poco más arriba. No he tocado techo aún". Por otra parte se refirió al respeto y a la humildad que se supone que hay que tener ante los jugadores que técnicamente son superiores: “La humildad siempre es buena, pero ser un punto descarado, atreverse, facilita mucho las cosas. Si estás en la pista con un jugador superior te perjudica respetarle demasiado. Hay que ser también un poco descarado, y creo que en eso he ido mejorando con los años. Hace cuatro o cinco era algo más parado, menos agresivo.

Por último contó que no tiene un sistema de juego definido: “No tengo especial técnica. Lo que intento siempre es ser muy positivo, aceptar todos los fallos que pueda tener, asumirlo e intentar a continuación dar el máximo en cada punto. Es vital pelear siempre todas las bolas”, concluyó.