Rafa Nadal no jugará la primera eliminatoria de la Copa Davis

Después de avanzar por décima vez en su carrera a los cuartos de final en el Abierto de Australia, Rafa Nadal ha confirmado que no estará en el primer enfrentamiento del equipo Español en Copa Davis. La cita va a tener lugar del dos al cuatro de febrero en Marbella frente a Gran Bretaña después de 32 años sin enfrentarse.

Después de como terminó la pasada temporada (abandonando en París-Bercy y en las ATP Finals por lesión), Rafa sabe que ha de tener extremo cuidado con sus rodillas y así se lo ha hecho saber al capitán Sergi Bruguera que, en medio de la gira sobre pista dura, no le sería favorable jugar sobre tierra batida en Marbella, "No voy a estar en Marbella para jugar la Copa Davis y el capitán Sergi Bruguera ya lo sabe", dijo en rueda de prensa. "He tenido que dejar de jugar en Abu Dhabi y en Brisbane y no puedo hacer cambios drásticos de superficie. Ayudaré al equipo en todo lo que pueda porque me ilusiona volver a ganar otra Copa Davis".

La eliminatoria se jugará en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella, donde recientemente han ampliado las plazas de 2.500 a 9.000 con motivo de la Copa Davis. Con esta negativa el Nº1 no da por cerrada su participación en el equipo, y quizás más adelante pueda volver al equipo., "No estoy diciendo que no vaya a jugar este año Copa Davis. En esta primera eliminatoria no puedo, más adelante, ya se verá. Soy consciente de que tengo una oportunidad y me gustaría ayudar al equipo a ganar otra Ensaladera, sería algo bonito. Dentro de mis posibilidades, voy a hacer lo posible por ayudar". A Rafa le gustaría ganar otra Ensaladera con el equipo español y cree que este año tienen posibilidades, "Este año sí que veo una posibilidad de poder hacer algo importante. Ojalá se siga adelante. Ya he hablado con Sergi y sabe lo que hay por mi parte".

El español sabe que todo depende de cómo responda su cuerpo en el transcurso de la temporada, “El año fue duro y complicado, muy bueno pero con muchos partidos, y lo acabé de una forma que no me gustó (lesión en la rodilla derecha). Por lo tanto, tengo que intentar que no ocurra lo mismo y salvar mi físico. Para eso mi calendario debe ser más escaso. Mi siguiente torneo será Acapulco, haga lo que haga aquí, y jugaré solo cuatro en los cuatro primeros meses de 2018".

El próximo martes el capitán del equipo español de Copa Davis, Sergi Bruguera, dará a conocer la lista definitiva con los nombres de los tenistas que representaran a España contra Gran Bretaña. Pablo Carreño ya le ha confirmado al capitán su disposición para participar en el encuentro, "Estoy dispuesto a ir a jugar, aunque no es oficial. Pero en mis planes entra ir a Marbella", dijo el asturiano. Sus acompañantes podrían ser Roberto Bautista o Albert Ramos en individuales, y Marc López, Feliciano López o Marcel Granollers en dobles.