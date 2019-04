Chung: "Es el día más feliz de mi vida"

Después de conseguir la victoria más importante de su trayectoria y de jugar un partido casi perfecto, el coreano Hyeon Chung compareció en la rueda de prensa posterior al partido. "Es el día más feliz de mi vida. Hoy mis sueños se han hecho realidad, venciendo a uno de los tenistas más grandes en la historia del tenis. Nole es uno de mis grandes ídolos y poder vencerle en un Grand Slam es algo indescriptible y que estoy seguro que me va a servir para los próximos partidos en el aspecto mental", destacó el coreano.

"No sé cómo lo he hecho. Ha sido un honor jugar contra Novak. Trataba de copiarle cuando era niño. Podía haber jugado dos sets más y otro par de horas porque soy joven, mucho más que él", comentaba entre risas con Jim Courier a pie de pista tras acabar el partido.

También compareció en rueda de prensa Novak Djokovic, que no ocultó su decepción por la derrota: "Lo primero que quiero hacer es felicitar a Chung y a su equipo por esta gran victoria. Él ha sido el mejor jugador en la pista esta noche y ha merecido ganar, no hay dudas al respecto. Cada vez que estaba en problemas, se le ocurría hacer algunos tiros increíbles que ni yo mismo me esperaba. Ha sido como un auténtico muro y le deseo todo lo mejor en lo que queda de torneo".

El serbio destacó también que aún no está recuperado al 100% de su lesión en el codo: "No estoy bien. Al final del primer set me comenzó a doler muchísimo el codo. Tuve que lidiar con ese dolor hasta el final del partido, pero no quería retirarme. Estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de jugar aquí, ya que no sabía con rotundidad si iba a jugar o no. He jugado cuatro partidos aquí y ha sido un buen torneo para mí tras mi regreso. Es decepcionante caer eliminado en octavos de final, pero las circunstancias son esas y tengo que aceptarlo. Es frustrante por supuesto, cuando llevas mucho tiempo fuera y no sanas adecuadamente".