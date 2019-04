Previa ATP 250 Sofía: el debut de Wawrinka, lo más esperado de esta tercera edición

En este mes de febrero asistiremos a los primeros torneos indoor en el tenis masculino. Sofía albergará por tercer año consecutivo el inicio de esta breve gira de tres semanas sobre pista cubierta en el continente europeo. Grigor Dimitrov, campeón de la pasada edición, no estará presente este año, tampoco David Goffin (finalista). Los focos estarán puestos en Stan Wawrinka, la bestia suiza volverá a las pistas tras su pronta eliminación en el Abierto de Australia.

Wawrinka, principal atracción

El suizo sin duda alguna es la principal atracción de este tercer Sofía Open que se disputará esta próxima semana. Stan aún no está del todo recuperado de su lesión pero ya se le pudo ver competir en Melbourne y las sensaciones que dejó sobre la pista no fueron malas a pesar de caer eliminado en segunda ronda. Wawrinka debutará en este torneo y lo hará como primer cabeza de serie y como máximo favorito a llevarse el título. El suizo tiene un cuadro más que asequible y si no pasase nada raro estaría en la final sin problemas aparentes. Wawrinka debutará ante Donski (jugador invitado) o ante un jugador procedente de la fase previa. Se enfrentaría en cuartos con Viktor Troicki y en semifinales con Kohlschreiber o con Joao Sousa. Los aficionados búlgaros no pueden esperar para ver al tres veces campeón de Grand Slam jugar en la pista central de su torneo más prestigioso.

Mannarino ante una buena oportunidad

El francés ha jugado bastantes finales a nivel ATP pero ha sido incapaz de alzarse con un título, ha llegado a disputar cuatro finales pero en todas ellas fue derrotado. Por primera vez en toda su carrera Mannarino disputará un torneo ATP como segundo cabeza de serie. Adrián parte como segundo favorito y tendrá una gran oportunidad para ganar su primer título ya que el máximo favorito (Wawrinka) no se encuentra en su mejor estado de forma. El francés no tendrá un debut sencillo ya que se tendrá que enfrentar a Baghdatis o a Kukushkin.

Tenistas a tener en cuenta

A parte de estos dos jugadores que son sin duda alguna los principales favoritos hay otro grupo de tenistas a los que no podemos dejar de tener en cuenta. El primero de ellos es Gilles Muller, el de Luxemburgo no está atravesando un gran momento pero las condiciones de la pista son muy favorables para su juego de saque y volea. Otro de ellos es Viktor Troicki, el serbio tampoco está en un buen momento pero ya sabe lo que es jugar la final aquí, lo hizo hace dos temporadas. Robin Haase nunca ha ganado un torneo que se ha disputado sobre pista dura y esta semana tiene una gran oportunidad para lograr dicha hazaña, ya que el holandés ha logrado derrotar a la mayoría de los integrantes del cuadro en los últimos años. Por último, Philipp Kohlschreiber será otro jugador que no podremos dejar de tener en cuenta, el alemán es el cuarto cabeza de serie y a pesar de que la superficie no sea su favorita este siempre intenta dar lo mejor de sí en esta clase de torneos.

Un nuevo campeón

Este ATP 250 de Sofía no contará con ninguno de los dos tenistas que fueron campeones en las ediciones de 2016 y 2017. Roberto Bautista no estará presente en este torneo, al igual que Grigor Dimitrov, ambos tenistas han decidido saltarse este torneo con la idea de preparar el torneo de Rotterdam y la semana de Dubai y Acapulco lo mejor posible. Tampoco estará presente David Goffin, el finalista de la pasada edición, el belga jugará esta semana en Montpellier. El único tenista que sabe lo que es jugar una final y que está inscrito en este torneo es Viktor Troicki, que disputó la final dos años atrás.