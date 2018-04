Chile desperdicia su oportunidad

El chileno Nicolás Jarry le ganó al argentino Nicolás Kicker por 4-6, 7-6 (6) y 6-2, dándole el primer punto al combinado chileno de Copa Davis. Nicolás Jarry que jugó de menos a más, comenzó muy errático, tan mal jugó al principio del primer set que cedió su primer juego de saque. Tras el quiebre, Kicker comenzó a generarle problemas sobre el revés de Jarry quien cometía un sin número de errores. Orsanic y Kicker habían plantado una muy buena estrategia, buscarle el revés con el saque sin mucha potencia y jugando con la paciencia del chileno. Jarry en el primer set jugó muy mal y eso permitió que su rival no tuviese ningún problema con su saque.

Ya en el final del primer set, el chileno le empezó a encontrar la vuelta al planteo del equipo argentino y empezó a triturar con su derecha eso empezó a generar problemas en el juego del argentino. Ya en el segundo set Jarry, comenzó a quemar la pelota, a jugar muy bien con el saque, la pelota volaba y eso le generaba muchos problemas en la devolución al argentino. Error de la dirigéncia patética que tiene el país sudamericano de llevar la serie a un lugar donde tienen ventaja sus rivales y jugar en altura genera una ventaja para el que le pega más fuerte, ya que la pelota corre más y eso se hizo notar en la potencia de Jarry.

Pero no solo tiene la culpa el vuelo de la pelota, sino que Jarry jugó en un gran nivel demostrando que es un jugador copero y eso hizo que pueda revertir la situación y sacar adelante el Tie Break del segundo, arrasando al argentino. En el tercero el chileno fue una máquina, no lo dejo jugar al argentino, dominó con su potencia, con Kicker muy cansado por la manera que debió resistir los embates del chileno en los dos primeros juegos y eso llevó a que se fuera rápido el set y el partido. Gran triunfo de Jarry, que demostró tener temple y muy buen juego, sosteniendo la presión de ir abajo durante la primera parte del partido.

Diego Schwartzman sale de su pesadilla

Para el Peque cualquier torneo es más sencillo que jugar en Argentina, aunque el ama hacer lo que hace y ama jugar por su país, Diego sufre y lo padece en gran escala.

Ayer en San juan el argentino padeció de amnesia temporaria de tenis y eso le hizo desperdiciar energías ante un jugador de Challenger que se fue agrandando a medida que su rival le dejaba. Garín jugo un partido con decisión sabiendo que dé él no dependía la resolución de la serie. Tras ganar Jarry, su compatriota jugó a todo o nada hasta que le alcanzaron las piernas. En el primer set, ya se le notó distendido sin miedo, sin presiones y eso hizo que lleve a que el argentino número quince del mundo le gane en la muerte súbita.

Luego en el segundo set hizo de demoledor, le quito piernas al argentino y lo llevo a llegar a la muerte súbita y fue así que se quedó con el tie break. Pero dejo ahí todo lo que tenía y desde que gano el segundo set no pudo más con su físico y así le permitió a Diego Schwartzman encontrar lo poco de tenis que su corazón le dejaba para quedarse con el segundo punto. Mañana las posibilidades de Argentina aumentaron gracias que los chilenos dejaron a un gigante vivo y es muy posible que la serie se quede en el país anfitrión. Pero la Asociación Argentina de Tenis ha llegado al peor momento, después de veinte años de esa asociación.