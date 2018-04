Isner y Querrey encarrilan la eliminatoria

Google Plus

Estados Unidos consiguió hacerse con los dos primeros puntos de la eliminatoria de cuartos de final ante Bélgica. A pesar de las bajas de sus dos mejores jugadores, David Goffin y Steve Darcis, el equipo capitaneado por Johan Van Herck tuvo sus opciones, sobretodo en el primer punto, de terminar la jornada con un marcador más favorable para sus intereses. Sin embargo, la mayor experiencia y el apoyo local terminaron decantando la balanza a favor de los americanos, que buscarán cerrar la eliminatoria con el punto del dobles.

Valiosa victoria de Isner ante De Loore

John Isner y Joris De Loore eran los encargados de abrir la eliminatoria. La reciente victoria del americano en el Masters 1000 de Miami y la diferencia de ránking entre ambos hacían pensar en un partido cómodo para el americano, pero esto es la Copa Davis y no hay rival sencillo. A pesar de que el primer set cayó del lado de un Isner que apenas concedió con su saque, a partir del segundo set el partido comenzaría a cambiar. Con un De Loore mucho más metido en la pista, el belga consiguió encontrar la regularidad en su juego, y con ello consiguió llegar hasta el desempate, donde conseguiría dar la sorpresa momentánea igualando el encuentro. No contento con ello, el belga abriría el tercer parcial rompiendo el saque de Isner por primera vez en el partido. Al americano le costó mucho recuperar el nivel del primer set, e incluso tuvo que salvar otra bola de break que hubiera colocado el 5-2 a favor del belga. Pero de ese 5-2 se terminó pasando al 4-4 en este tercer set, que también llegaría al tiebreak, y esta vez sería Isner quien se lo iba a llevar por un ajustado 10-8. Ya en el cuarto set, una rotura a favor del americano en el tercer juego iba a dejar el partido visto para sentencia, ya que de ahí al final De Loore ya no fue capaz de inquietar el servicio del de Greensboro, que se apuntaba el primer punto para su país después de más de tres horas de partido.

Querrey, mucho más efectivo

Ya con el primer punto en el bolsillo, Sam Querrey saltó a la pista mucho más tranquilo para disputar el segundo punto ante el número uno belga, Ruben Bemelmans, que se vio superado en todo momento por el tenis ofensivo del americano. En un primer set casi perfecto, Querrey necesitó poco menos de media hora para colocar un 6-1 y hacerse con la primera ventaja. En la segunda manga, Bemelmans consiguió elevar su nivel al servicio, pero su máximo botín fue el de llegar al tiebreak, donde Querrey se volvió a mostrar más efectivo poniendo tierra de por medio. En el tercer set, la historia se iba a repetir, pero esta vez Querrey evitaría el desempate cerrando el partido al resto con el 7-5. Números a destacar los que dejó el americano en el partido, con hasta 21 saques directos en apenas tres sets y sin conceder ni una sola opción de break al belga en todo el partido.

Sock y Johnson, a cerrar la eliminatoria

Jack Sock y Steve Johnson serán los elegidos si no hay sorpresa de última hora para disputar el dobles y poner el cierre a la eliminatoria. Será el tercer partido de dobles que disputen juntos en esta competición, sin ninguna derrota hasta el momento. El equipo belga buscará llegar con vida al último día de competición. Para el dobles, la pareja que en principio disputará el partido será la formada por Sander Gille y Joran Vliegen, dos tenistas que forman pareja a lo largo del año y que se encuentra en el top-100 del ránking de dobles.