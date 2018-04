Anabel Medina: "Ha sido una decisión complicada y todas la jugadoras han demostrado su disponibilidad"

Hoy ha sido presentado el equipo de Fed Cup que representará a España frente a Paraguay los próximo días 21 y 22 de abril en Murcia. La capitana, Anabel Medina, ha dado los nombres de las tenistas con las que contará para la eliminatoria: como jugadora Nº1 Garbiñe Muguruza, la Nº2 Carla Suárez, la Nº3 Lara Arruabarrena y María José Martinez.

España viene de ceder en la primera ronda ante Italia por 3-2 en el Grupo Mundial II. Las españolas ahora se jugarán la permanencia frente a Paraguay en el El Centro de Tenis La Manga Club de Cartagena (Murcia). La capitana ha agradecido al centro por albergar la Copa Federación , “quiero dar la gracias a la manga por el trato que vamos a recibir en un par de semanas, sabemos que el sitio es impresionante y que tienen mucha ilusión de que vayamos.”

Para Medina no ha sido fácil la elección de las jugadoras dado el buen nivel que presentan todas. Con respecto a eliminatoria anterior, Georgina García ha sido el cambio tomado por la capitana, “quería agradecer a la jugadoras que no van a poder formar parte del equipo, Porque ha sido una decisión complicada y todas la jugadoras han demostrado su disponibilidad pero en el equipo solo pueden entrar cuatro, y he tenido un dilema bastante grande y eso me da orgullo porque eso quiere decir que todas están dispuestas.”. En lugar de García entrará Garbiñe Muguruza, “Creo que está teniendo una temporada muy buena, es una jugadora que ha demostrado en momentos que tiene un nivel altísimo, está entre las 5 primeras del mundo, y este año está haciendo buenos resultados. Tiene picos de forma muy buenos y otros que no tanto. Pero sinceramente hay que quedarse con lo positivo, tiene un gran nivel, ella busca lo mejor en cada momento y para la manga seguro que está al 100%.”

Sobre tierra batida tendrán lugar los encuentros de la fase de play-off, algo bueno para las jugadoras españolas. “Como equipo nos gusta jugar en tierra y es obvio que ahora empieza la gira de tierra por lo que es un punto a favor”. Aunque no cuenta con demasiadas jugadoras en el top 100, Anabel sabe de la dificultad que presenta jugar este tipo de encuentros, “Cepede es una jugadora que está entre las 100 primeras del mundo, el año pasado hizo muy buen torneo en Roland Garros, es una jugadora que hay que tener en cuenta, le gusta jugar con jugadoras de buen ranking y hay que tener mucha atención en ella. La segunda jugadora, Montserrat Gonzalez también es una jugadora muy talentosa, con el ranking un poquito por detrás de Cepede y bueno es un equipo que hay que tenerlo en cuenta. Una eliminatoria de Copa Federación siempre es complicada dado el rival que sea y da igual el ranking, siempre hay que estar atentos y alerta y prepararse para lo más difícil. Van a sin presión entonces hay que estar alerta.”, explicó.



La capitana se encuentra este fin de semana apoyando a España en la eliminatoria de Copa Davis que juega contra Alemania ,” Es un fin de semana con mucha tensión ya que, Alemania está demostrando ser un gran equipo y esperamos que al final de la semana España queda ganar la eliminatoria y que se clasifique para la semifinal de la copa davis.”

Por último, “ánimo a todo el público y a todo el mundo a que se acerque allí a animarnos que jugar en España es algo que no sucede muchas veces y que nos hace mucha ilusión”, concluyó.