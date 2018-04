Moyá: "Si a Rafa le respeta el físico, hará una gran temporada"

Google Plus

Con motivo de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Alemania que se está celebrando este fin de semana en la plaza de toros de Valencia, Carlos Moyá atendió a los medios de comunicación presentes en la capital del Turia y mostró su confianza en que su pupilo, Rafa Nadal, pueda mostrar otra vez su mejor versión si se recupera totalmente de sus problemas físicos.

"En estos momentos se encuentra con menos confianza que el año pasado, ya que es un jugador que necesita ritmo de competición para estar bien. Pero, al mismo tiempo, creo que un jugador de su calidad necesita menos de los partidos y más de estar bien físicamente. Va por buen camino y si continúa así, no tengo ninguna duda de que hará una gran temporada", afirmó.

El mallorquín alabó el regreso triunfal a la competición de su pupilo, que venció de manera contundente al alemán Philipp Kohlschreiber para poner el empate a uno en la eliminatoria. "Dudas no ha habido en ningún momento, ni de tenis ni físicas. Pero cuando llevas tanto tiempo sin jugar, siempre hay que estar un poco pendiente. Lo más importante es que no ha tenido ningún percance a nivel físico. Para las circunstancias que eran, realizó un buen partido. El rival era peligroso y Rafa lo neutralizó bastante bien. Obviamente, hay cosas que mejorar, pero en líneas generales fue un buen partido y el desgaste no fue demasiado", agregó.

Moyá también quiso dejar claro que nunca se plantearon que Nadal disputara el encuentro de dobles de hoy sábado, priorizando, de esta manera, el apartado individual. "Al principio, ni siquiera pensábamos en que pudiera estar aquí. Después que estaría para jugar un partido, ahora serán dos, pero tres hubiera sido demasiado. Creo que su máximo este fin de semana eran dos", admitió.

Con respecto al duelo que medirá a Nadal en la jornada de mañana al número uno alemán, Alexander Zverev, Moyá señaló la dificultad del encuentro. "Será un partido muy duro. Creo que Rafa es un poco más favorito, pero tras el torneo de Miami y cómo ganó ayer, estará con más confianza. Zverev es un jugador con mucho potencial, que todavía no ha explotado del todo, algo que habla en su favor porque ya está entre los cinco mejores del mundo. Pero estamos hablando de Rafa, que sólo ha perdido dos partidos en tierra a cinco sets (103 victorias en 105 choques). Hay que confiar en eso y en que se encuentra bien físicamente", aseguró el ex número uno del mundo que es optimista con respecto al desenlace final del cruce.

"La eliminatoria está bastante abierta, veo a España un punto más favorita, pero somos conscientes de que todo puede pasar porque ellos cuentan también con grandes jugadores. Pero jugamos en casa, hace 19 años que no perdemos como locales, hay que mantener el optimismo", finalizó.