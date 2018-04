Feliciano López: "Hemos sido capaces de darle la vuelta, por eso da tanta rabia el resultado de hoy"

Google Plus

Después de la derrota ante Alemania, Marc López, Feliciano López y el capitan del equipo Sergi Bruguera han comparecido en rueda de prensa explicando cuales han sido sus sensaciones sobre el partido y donde ha estado la clave. Marc y Feliciano, aunque han comenzado un poco por detrás, poco a poco se han ido metiendo en el encuentro, aunque finalmente han cedido en el quinto set por 6-3, 6-4, 3-6, 6-7 y 7-5. Alemania se ha puesto por delante pero el capitán no da la batalla por perdida, "se puede remontar. Vamos perdiendo dos uno pero nosotros tenemos jugadores espectaculares, Rafa Nadal y David Ferrer, que estan preparados para darlo todo como han hecho Feli y Marc y ya veremos mañana que pasa".

Valencia amaneció con nubes que parecían tener ganas de soltar alguna gota. Durante el encuentro cayó una leve llovizna que no entorpeció como para parar el juego. Para Marc López la lluvia no fue determinante, "el clima durante todo el partido ha sido parecido. Sí que es verdad que a partir del tercer set se ha abierto un poco más el cielo pero bueno no creo que haya influido el hecho de que los dos primeros sets haya estado lluvioso y nublado, al final ellos han jugado mejor los dos primeros sets y nosotros, bueno, estábamos jugando bien lo que pasa que ellos han sido superiores.", afirmó.

Feliciano, afectado por la derrota, y más cuando "se nos ha escapado por nada" ha admitido la dureza del resultado, "hay momentos en los que todo va de cara. Hemos sido capaces de darle la vuelta, por eso da tanta rabia el resultado de hoy. Es por el hecho de haber tenido el valor de haberle dado la vuelta al partido de esa manera.", confesó.

Bruguera, que antes de capitán fue jugador, entiende más que nadie que un partido se te puede escapar por muy poco aunque tengas la actitud y el juego adecuados, "son partidos dificiles de explicar. Cada vez han hecho lo que tenían que hacer, han jugado muy bien, valientes y agresivos, y estoy súper orgulloso de como lo han hecho en todos los planos. A nivel táctico hemos cambiado algunas cosas y hemos podido encontrar la forma de jugarles. Son partidos que son durísimos de perder y que duele y te da rabia pero te quedas con la sensación de que has hecho lo que tocaba en cada momento. El 4-3 del del quinto set ha definido un poco los break points que hemos tenido, ha sido un poco la explicación de lo que ha pasado. Analizándolo no tengo nada que objetar.", declaró.