Previa ATP 250 Houston: comienza la gira de arcilla

La gira de arcilla comienza oficialmente en Houston, esta edición contará con grandes atracciones como John Isner, Sam Querrey, Jack Sock, Nick Kyrgios o el vigente campeón Steve Johnson. La presencia de tenistas estadounidenses es bastante abundante ya que es su torneo sobre arcilla, la única oportunidad que tienen ellos para lograr un gran resultado sobre arcilla y en su país. Un repaso a los principales favoritos:

Isner quiere seguir con su racha

Tras ganar el Miami y lograr el título más importante de su carrera hasta el momento, Isner será el primer cabeza de serie y principal favorito a la victoria final en Houston. El número uno estadounidense ya sabe lo que es ganar en Houston, lo hizo en 2013 y hasta el momento es el único título que ha ganado en toda su carrera sobre tierra batida. El año pasado John se llevó un golpe muy duro en el torneo de tierra de su país al caer eliminado en los cuartos de final ante su compatriota Ernesto Escobedo. Este año el primer cabeza serie arrancará su andadura en la segunda ronda ante Dustin Brown o Henri Laaksonen.

Querrey quiere volver a su nivel de 2017

El 2018 de Sam Querrey no ha sido todo lo bueno que esperaba, a pesar de los cuartos de final en Indian Wells y la final en Nueva York, el americano se ha llevado golpes duros en el Open de Australia y en Miami. La tierra batida nunca ha sido una superficie que le ha gustado a Sam ya que tan solo ha ganado un título en toda su carrera, pero no fue en Houston. El torneo de tierra batida de su país se le resiste a Querrey que a pesar de jugar dos finales en 2010 y 2015, no ha podido ganar ninguna de esas dos. El año pasado Querrey llegó a los cuartos de final pero ahí fue eliminado por Bellucci, que alcanzaría la final el año pasado. El americano número dos será el segundo cabeza de serie de este torneo y debutará en la segunda ronda ante Guido Pella o un jugado procedente de la fase previa.

Sock busca su segunda corona

Tras un flojo inicio de temporada con tan solo tres victorias hasta la fecha, Jack Sock buscará que la gira de arcilla no sea tan mala como la de pista dura de estos tres primeros meses del año. Hasta el momento el mejor resultado ha sido una tercera ronda para él y Jack aún no ha logrado dos victorias de forma consecutiva desde el mes de noviembre en las ATP World Tour Finals. Houston y Sock vivieron un momento especial hace tres años ya que el americano derrotó a Sam Querrey en la final y ganó el primer título ATP de su carrera. En 2016 Sock volvió a alcanzar la final pero fue derrotado por Juan Mónaco y el año pasado cayó en semifinales ante el que se acabaría proclamando campeón Steve Johnson. Este año Sock será el tercer cabeza de serie y su debut será en la segunda ronda contra Horacio Zeballos o un tenista procedente de la fase previa.

Kyrgios preparado para un nuevo desafío

Nick Kyrgios debutará en Houston y buscará su primer título sobre tierra batida. El australiano no ha jugado todo lo bien que esperaba en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami y quiere resarcirse y recuperar puntos en una gira de arcilla en la que el año pasado no logró grandes resultados. Este torneo de Houston será algo nuevo para el australiano que debutará en la segunda ronda, ya que es el cuarto cabeza de serie, su rival será Bjorn Fratangelo o Jordan Thompson.

Verdasco también quiere ganar su segundo título

Otro de los principales favoritos a la victoria final es Fernando Verdasco, el español ya sabe lo que es ganar aquí, lo hizo en 2014 derrotando a su compatriota Nicolás Almagro. El madrileño el año pasado no pudo superar los cuartos de final ya que fue eliminado por el campeón Steve Johnson. Fernando será el quinto cabeza de serie este año, al igual que en la pasada edición y su rival será un tenista procedente de la fase previa.

Johnson quiere retener su corona

No ha sido un final de 2017 fácil para Johnson ya que el mal estado de salud de su padre y la posterior muerte le han quitado horas de entrenamiento. Steve ha vivido momentos muy duros este último año pero parece que finalmente ha logrado darle la vuelta a esa situación, las semifinales en Delray Beach y los octavos de final en Miami son una buena prueba de ello. Johnson logró grandes victorias el año pasado en Houston, derrotó a Verdasco en los cuartos de final, derrotó a Sock en las semifinales y se impuso a Bellucci en la final para así ganar su primer título sobre tierra batida en su carrera y el único título de 2017. El rival de Johnson en esta primera ronda no será nada fácil ya que Escobedo logró alcanzar las semifinales el año pasado y derrotó a nada más y nada menos que a Isner en los cuartos de final. Sin duda está será una semana muy dura para Johnson ya que se juega un buen puñado de puntos.

Siempre ha habido sorpresas en este torneo

Houston siempre suele traer muchas sorpresas, el año pasado por ejemplo, Bellucci se coló en la final dejando en el camino a jugadores como Querrey y Tiafoe. En 2016 Juan Mónaco que se encontraba fuera del top100 debido a su lesión se acabó llevando el título. En 2015 un Jack Sock con una experiencia realmente limitada en pistas de arcilla ganó el título. Este año por ejemplo, los tenistas americanos Tennys Sangdren y Frances Tiafoe ya nos han sorprendido a todos e igual lo vuelven a hacer esta semana. También tienen una buena oportunidad Taylor Fritz o Guido Pella para alcanzar una nueva final ATP. Este torneo comienza en nada, veamos que nos depara.