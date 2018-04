Nicolás Massú: "Si seguimos así, deberíamos estar próximamente en el Grupo Mundial"

Tras la derrota, que tuvo sabor a victoria el periodista del Diario la Tercera de Chile, le consultó al técnico de la selección chilena de que pensó cuando llegó al vestuario, y el respondió “Muchas emociones. Sensaciones de que la ilusión la tuvimos hasta el final, que la serie se pudo haber ganado. Estuvimos cerca. La tristeza normal de una derrota. Cuando uno pierde, se pone triste. Pero, por otro lado, la tranquilidad de que se entregó todo y de que estuvimos cerca. Son sentimientos encontrados rápidos”. Y fue así una gran actuación del equipo de su país con una demostración de alto coraje del equipo y con chicos jóvenes”.

Y por ello los periodistas chilenos le consultaron por la actuación del equipo y su desempeño en la silla como capitán, donde generaron gran efervescencia en Chile, “Creo que mi personalidad siempre ha sido así. No sé vivir de otra manera. Entendí desde chico que esa actitud, esa personalidad, esa intensidad y esa energía de estar vivo me hacían tener mi mejor rendimiento como jugador. Yo terminé mi carrera como deportista profesional y estoy en la vereda del frente. Y desde ahí mi personalidad sigue siendo la misma, siento que estoy jugando el partido con ellos. Mi personalidad es así. Entonces, donde más concentrado estoy es cuando vivo el partido así. Y cuando estoy en la banca, les doy entusiasmo a ellos. Es parte de mí ser, me sale de esa manera. Aparte de que vivo la vida así. Entonces, no puedo estar en la silla distinto, porque no sería yo”. Massú a diferencia del Chino Ríos se ganó el respeto de propios y ajenos cayó muy bien en el público argentino y eso hizo que lo que se viva en el Cantoni sea una fiesta, con efervescencia de una contienda deportiva.

Por ello se le pregunto de cuanto le aporta el al equipo, “Dentro de una cancha de tenis me transformo. Pero también afuera soy bastante intenso. No es que esté en la calle y sea tímido y callado. No, mi personalidad es así dentro de la cancha y se acentúa más porque obviamente hay en juego ranking, puntos, desafíos, Copa Davis… Pero creo que es súper importante que un entrenador o un capitán, como en el caso mío, muestre personalidad cuando hay que mostrar. O cuando haya que mostrar tranquilidad, la muestre; saber que hay que estar más encima o salirse un poco; meter más intensidad… Y eso, manejarlo con el tiempo. Uno tiene que saber cuándo estar más encima de un jugador o no. Eso uno lo va viviendo con ellos, cada jugador. Y sobre todo, lo que uno dice, porque los mensajes que uno da no pueden ser iguales. Todos tienen un tenis distinto. A algunos les hace bien ciertos mensajes. Por ejemplo, termina el partido de Nico, y a Nico tengo que decirle ciertas cosas. Y a Christian, otras. Tratar de buscar que a cada uno el mensaje que doy le llegue de la mejor manera, porque a lo mejor es el que mejor recibe. Entonces, el chip hay que sacárselo rápido. Hay que buscar soluciones. Ése es el trabajo mío: tener soluciones rápidas”.

Sobre si el quiere volver a ser entrenador en el circuito, Massu respondió, “Hoy mi vida está perfecta cómo está, hago lo que me gusta. Soy un agradecido, tengo la energía, las ganas y estoy motivadísimo. Siento que estoy en otra etapa de mi carrera y no hay nada que me quede mejor que el tenis. Vivo el tenis 24 horas y si tomo un avión es porque voy a un torneo. Mi prioridad ahora es el tenis, en todo sentido. Puede ser en la Copa Davis, ayudando a los más chicos, dándoles consejos a los más niños y ayudando al tenis para que se fomente y se masifique. Pero mi prioridad es la Copa Davis. Y si el día de mañana tengo que estar más involucrado de lo que estoy en el tenis, lo voy a hacer”.

Cuando se le consulto por la falta de Marcelo Ríos el fin de semana, sentado en el banquillo de la serie, el entrenador no quiso polemizar, “Del tema Marcelo conversemos después con mayor tranquilidad. Yo prefiero hablar de lo que pasó acá en esta Copa Davis”. Ríos, cometió una serie de exabruptos durante toda la serie que molestaron al público argentino, pero el equipo chileno con su calidez y con la muy buena relación que tiene entre el cuerpo técnico y los jugadores, dejaron bien en pie que esto solo era un partido de tenis.

Por último se le preguntó si Chile podía llegar a estar entre los equipos del Grupo Mundial y técnico de la selección respondió, “Pueden pasar muchas cosas, depende del desarrollo que tengan. Pero obviamente ellos tienen el tenis, tenemos un buen equipo. Lo más importante es que para mí siempre detrás del éxito hay como una pequeña familia. Y acá estamos muy unidos, los conozco desde chicos. A algunos desde que tenían 12 años. Entonces, cuando los veo avanzar, siento que vamos por el camino correcto. No hay muchos jugadores en Sudamérica. Y tener tenistas jóvenes en Chile hay que aprovecharlo y agradecer que exista motivación para que estos chicos puedan estar. Obviamente, sin depender del sorteo, sin depender de que toque de local o visita, y teniendo jugadores jóvenes que juegan bien, tenemos posibilidades de subir. Si seguimos en el trayecto normal, deberíamos estar en un tiempo más en el Grupo Mundial. No sé cuándo, pero vamos bien. Eso va a llegar. Hay que ver en qué momento. Todo depende mucho del desarrollo, pero nosotros estamos a full y motivadísimos. Se terminó esta serie y ya estamos pensando en la que viene”.

Chile está en el camino, tiene un entrenador serio, una estructura juvenil bien armada y por fin tiene un ícono en Nicolás Jarry que va a impulsar a los más chicos a que tomen una raqueta. Bienvenidos de nuevo al mejor tenis al equipo chileno.