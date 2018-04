Seis años después, España en semifinales de la Copa Davis

Google Plus

La tierra en la Copa Davis se ha convertido en un talismán codiciado por el equipo español, ya que sus tenistas representantes tienen ese don de solventar cualquier obstáculo, siempre y cuando sea en la tierra. El valenciano, David Ferrer, ganó en casa al alemán Kohlschreiber, lo que le valió a España para poner la victoria en la cuenta y para llegar a las semifinales del campeonato, tras seis años sin llegar a estas alturas del torneo. Una vez más, la tierra batida volvió a hacer de amuleto de la suerte para los españoles, quienes recuperarán fuerzas para visitar a la vigente campeona del torneo el 14 de septiembre, a la gran y temeraria Francia.

El equipo francés tiene un largo recorrido por la Copa Davis, ya que en su historia se llevaron el trofeo a territorio galo en un total de diez ocasiones, encontrándose en la tercera posición de países con más títulos, empatados con Gran Bretaña. La última vez que se llevaron la Copa Davis a Francia fue en el pasado año 2017, convirtiéndose en el objetivo de todos sus rivales: derrocar al rey en el campeonato. La pelota está del lado de España, quien deberá vencer a los franceses para poder llegar a la final y así optar al título que llevan sin ganar desde el año 2011.

El camino hacia la final de una España de récord

En torno a 70 jugadores han representado a España en la Copa Davis a lo largo de la historia y en ese tiempo ha conseguido el récord de victorias consecutivas como anfitrión, con un total de 27 victorias y, además, el récord de imbatibilidad en tierra batida, con un total de 29 encuentros consecutivos ganados.

Los méritos de los españoles en esta edición de la Copa Davis no pasan desapercibidos, ya que llegar a las semifinales de este campeonato no lo hace cualquiera. En primera ronda, España se enfrentó a Gran Bretaña, un equipo asentado en la historia del campeonato. España y Gran Bretaña disputaron un total de cuatro encuentros, llevándose España tres de ellos. En dos ocasiones, Albert Ramos, y en una, Pablo Carreño, encontraron la victoria frente a Gran Bretaña, en cambio, Roberto Bautista encontró la derrota frente al conjunto inglés.

El tenista español, Pablo Carreño (elcomercio.es)

Este 3-1 fue lo que le valió a España para eliminar a una grande del torneo y pasó a cuartos de final, donde esperaba Alemania. Los germanos también tienen un amplio recorrido por la historia de la Copa Davis, ya que estos la han ganado hasta tres veces. Frente a los alemanes, los españoles pasaron más apuros, ya que Ferrer comenzó perdiendo contra Zverev y Feliciano López contra Puetz. La esperanza comenzó cuando Rafael Nadal encontró la victoria frente a Kohlschreiber y Zverev, prendiendo la mecha de la remontada, la cual terminaría con la victoria de Ferrer frente Kohlschreiber.

De nuevo en una semifinal y toca Francia

El año 2012 fue un año duro para el equipo español de tenis, ya que fue el último en el que España llegaba a la final de la Copa Davis, llevándose el puesto de subcampeón debido a la derrota frente a la República Checa. La semifinal de la Copa Davis 2012 fue frente a Estados Unidos, choque que se llevó España por un resultado de 3-1. Esta semifinal frente a Estados Unidos sería la última que jugaría España hasta ahora.

En cambio, en la Copa Davis 2011, que coincidía con la 100.ª edición del campeonato, España encontró la victoria por última vez en este torneo. La final frente Argentina acabó con un contundente 3-1, lo que le valió a los españoles para alzarse con el título. Además, en semifinales se enfrentaron a los galos, los cuales encontraron la derrota ante los españoles con un soberbio 4-1.

El equipo español que ganó la Copa Davis 2011 (deporadictos.com)

Al equipo de España se le dan bien las semifinales, ya que, con el objetivo de llegar a la final, no dejarán que ningún rival se interponga en su camino. Al igual que en el año 2011, Francia será la rival de España en semifinales de la Copa Davis, por lo que, ¿se repetirá el mismo resultado que en 2011? O, por el contrario, ¿la vigente campeona dará la sorpresa a los españoles y vencerá? Para conocer la respuesta hay que esperar hasta septiembre, ya que entre los días 14 y 16 se resolverá la incógnita de cuál de estos dos países tendrá representante en la gran final.