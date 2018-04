"El quinto... ¿cielo o infierno?"

Hace cuatro días, David Ferrer ganó en la plaza de toros de Valencia un partido que el tenis le debía contra Philipp Kohlschreiber y que, seguro, por siempre recordará. Si algo caracterizó al Ferrer del pasado fue su esfuerzo, su dedicación, su sacrificio y su lucha en cada punto. Como bien dice el refranero español: "No hay que perder las buenas costumbres", y eso hizo. Tras su derrota contra Zverev el viernes, y el duro palo que recibió el dobles español el sábado, la jornada final solo tenía un nombre: "Remontada". Y así fue. Nadal, como número uno del equipo español y como número uno mundial, dio una clase sobre como jugar en tierra al menor de los Zverev y cumplió poniendo el 2-2. Saltaba "Ferru" a la pista contra Kohlschreiber, y tras cuatro horas y 51 minutos y con más fe y garra que juego, daba el punto definitivo a España, y con él, el pase a semifinales.

Todo el mundo recuerda este heróico partido (por el hecho de que se disputó el pasado fin de semana). Sin embargo, hay que echar la vista atrás. De las 18 eliminatorias que el equipo español de Davis ha disputado en lo que ha transcurrido de siglo XXI, al menos en nueve de ellas ha habido un enfrentamiento contra otro país en el que el pase se haya disputado al quinto partido. Es decir, que de cada dos años que España juega la Copa Davis, en uno hay una eliminatoria a cinco partidos. Un 50%.

En octavos de final de la pasada edición, el protagonista fue Pablo Carreño en circunstancias parecidas a las anteriores. Solo una diferencia, en vez de jugarse en Valencia, se jugó en Osijek (Croacia). Los López también perdieron el partido de dobles del sábado y España se encontraba con tener que remontar jugando como visitante. La victoria de Roberto Bautista-Agut sobre Franko Skugor y el partidazo que realizó Pablo Carreño-Busta ante Nikola Metkic (7-6 6-1 y 6-4) fueron los necesarios para que "La Armada" avanzase a cuartos de final. Posteriormente, de poco sirvió tras la dura derrota por 4-1 en Serbia.

Si algo caracterizó a las ediciones anteriores, es que España pertenecía al Grupo Mundial. En cambio, en el 2015 jugaba contra Rusia en Vladivostok, enfrentamiento para volver al Grupo Mundial (jugaban en "2ª división). Tras una primera jornada espectacular, España dormía con un 0-2 a favor y la eliminatoria prácticamente sentenciada. Prácticamente. Y es que el tenis da muchas vueltas. Tantas, que el 0-2 se convirtió en un 3-2. Perdido el dobles, Tommy Robredo perdió frente a Evgeny Donskoy y Pablo Andújar perdió contra Andrei Rublev cuando el ruso tenía tan solo 17 años. Tocaba volver a luchar por alcanzar el grupo mundial.

En 2012, España sufrió una de las derrotas más duras que el tenis nacional ha podido conocer. Previamente, en el 2011, España había conseguido su quinta ensaladera en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Por lo tanto, un año después, el equipo español quería revalidar el título, pero cambiando la tierra batida sevillana por la pista dura del O2 Arena de Praga. Pese a que el equipo checo era completo y con jugadores de diferentes características, solo dos hombres pisaron la pista ese fin de semana. Tomas Berdych y Radek Stepanek, que jugaron dos partidos de individuales cada uno y también formaron pareja. Tras su victoria en el dobles frente a los, en ese momento y recién coronados, Maestros ATP, Marcel Granollers y Marc López, España debía remontar, y sin el apoyo del público. Ferrer devolvió la sonrisa al equipo español y en especial, al entrenador Alex Corretja, tras vencer a Berdych, muy mermado físicamente. Almagro fue quien jugó el quinto partido contra Stepanek, pero con un resultado de 6-4 7-6 (0) 3-6 y 6-3, España perdía la final y su sexta ensaladera.

2009, edición de la Copa Davis número 99. En la anterior edición, España había realizado uno de los torneos más completos en toda su historia, marcado en especial por la victoria en la final sobre Argentina, en la ciudad de Mar del Plata. 2008 se considera el mejor año del tenis español por varios motivos: Nadal ganó Wimbledon y Roland Garros, la medalla de oro olímpica en Pekín y se colocó número uno mundial. Virginia Ruano y Anabel Medina consiguieron plata olímpica en dobles femenino, y España se consagraba como campeón de la Davis. Así, si vamos al año posterior, en 2009 se esperaba mucho del actual país campeón. En cuartos de final, España recibía a Alemania en Puerto Banús, (Marbella) una eliminatoria superficialmente fácil. Tras el dobles con la victoria de Feliciano y de Verdasco sobre Kiefer y Mischa Zverev, parecía que estaba completada. Sin embargo, la derrota de Verdasco contra Kohlschreiber a cinco sets (muy cansado al ser su tercer partido) le daba un increíble toque emocionante al partido que enfrentó posteriormente a Ferrero contra Andreas Beck.

Al alemán le pudo la presión del recinto taurino de Puerto Banús, y el español consiguió vencerle por triple 6-4. Tras esa eliminatoria, una victoria frente a Israel por 4-1 en semifinales le daba la opción de conquistar "La Copa del Mundo del Tenis" por segundo año consecutivo. Cumplió España y decepcionó la República Checa, que no se adaptó al polvo de ladrillo del Palau Sant Jordi (Barcelona) y se fue de la ciudad condal sin ganar ninguna partido. 5-0 y España hacía historia consiguiendo por primera vez, dos Copas Davis seguidas.

En el 2007, EEUU eliminó en cuartos de final por 4-1 a España de manera arrolladora. Sin embargo, previamente "La Armada" había jugado los octavos contra Suiza. Con la ausencia de Federer y Nadal, la eliminatoria tiene oficialmente cinco partidos, aunque Fernando Verdasco ya había dado a España el tercer y definitivo punto para pasar de ronda. En el último partido, con todo definido, Marco Chiudinelli venció por 3-6 6-3 y 6-3 a David Ferrer.

Tres años atrás, en el 2004, España jugó dos eliminatorias en esa edición a cinco partidos. En octavos de final, España perdía 2-1 frente a la República Checa. Una espectacular victoria de Feliciano López frente a Tomas Berdych de dio la confianza necesaria a España para remontar en Brno, con la victoria final de Rafa sobre Stepanek por 7-6 (2) 7-6 (4) 6-3 (cabe destacar que fue el tercer partido de ambos en la eliminatoria). Una vez pasados los cuartos y las semifinales, España jugaba contra los Estados Unidos en el Estadio de la Cartuja. Fue una eliminatoria que oficialmente se jugaron los cinco partidos, aunque en el cuarto partido, Moyá venció a Roddick dando el cuarto y definitivo punto a España para poder conseguir su segunda Copa Davis. En el quinto partido, Mardy Fish ganó a Tommy Robredo por 7-6 (9) y 6-2.

La primera eliminatoria desde el 2000 en la que "La Armada" tuvo cinco partidos fue en el año 2003, cuando España jugaba en Málaga las semifinales contra Argentina. Moyá y Ferrero consiguieron el 2-0 inicial en la primera jornada. Pero un relajo del equipo español hizo que fuesen derrotados en el dobles. Ferrero se enfrentaba a Agustín Callerí para dar el pase a la final a España, pero el argentino le derrotó, dejando toda la carne en el asador para el quinto partido. Sin embargo, un Carlos Moyá muy arrollador venció por 6-1 6-4 y 6-2 a Gastón Gaudio, consiguiendo billete para la final, donde esperaba Australia. No obstante, todo este esfuerzo fue en vano, ya que Australia derrotó con superioridad a España en las instalaciones del Open de Australia, en Melbourne Park.

Con todos estos resultados, hay que sacar dos cosas en claro. La primera, que la Copa Davis es una competición con una dificultad terrible, donde ya no sólo importa el nivel de tu rival, sino el estadio y la superficie en la que juegues. Y lo segundo, que nunca hay que dar a un rival por muerto, ya que en el tenis (como en casi todos los deportes), hasta que tu adversario no falla la última bola, no puedes decir que has ganado. Por último, decir como dato adicional que desde el 2000 en adelante, que de las nueve veces que España ha jugado a cinco partidos, siete de ellas han acabado con victoria y dos con derrota. Por tanto, ahora podemos decir con algo más de seguridad, que para los españoles, que "La Armada" vaya al quinto partido, es más el "Quinto Cielo" que el "Quinto Infierno".