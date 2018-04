Feliciano López: "Es una pena que Federer no juegue en Madrid"

Ya queda menos para una nueva edición del Mutua Madrid Open. El tenista Feliciano López, director adjunto este año y máximo responsable a partir del que viene, participó en el desayuno coloquio "Los restos del futuro" junto al director vigente del torneo, Manolo Santana, y el CEO del mismo, Gerard Tsobanian. El toledano lamentó la ausencia de Roger Federer, número dos del mundo y tricampeón aquí en 2006, 2009 y 2012, confesando que le gustaría que el suizo disputara, al menos una vez más, el torneo madrileño antes de su retirada.

"Es una pena que Federer no esté aquí. Pienso que la temporada de tierra es igual de importante que la de hierba o la de pista rápida. Personalmente, me gustaría verle otra vez en Madrid antes de que se retire", reconoció el español que no comprende del todo la decisión de Federer de saltarse toda la gira de tierra y competir sólo en un número determinado de torneos. "Creo que, al igual que hacemos los demás, él debería respetar el circuito y competir todo el año", señaló. A este respecto, Gerard Tsobanian, presidente del Mutua Madrid Open, comentó que "un jugador que no compite durante todo el año difícilmente se puede considerar un jugador en activo".

Cambiando de tercio, López aseguró que será muy especial formar parte por primera vez de la organización del torneo, aunque eso signifique que el año que viene no pueda jugar el mismo, puesto que la ATP no permite la participación de un jugador al mismo tiempo que es director de un torneo. "Es algo muy bonito y especial para mí, aunque todavía no sepa cuando me voy a retirar", declaró el toledano que, como no podía ser de otra manera, también expresó su agradecimiento hacia Manolo Santana, quien le dio la oportunidad de participar por primera vez en Madrid hace 16 años.

"Ha sido un torneo muy importante, tanto en mi carrera deportiva como en mi vida. Manolo ha sido una referencia para todos nosotros y, gracias a él, tuvimos la oportunidad de abrirnos camino en el mundo del tenis", recalcó. Finalmente, Santana explicó que para él "es un orgullo enorme representar a un evento tan importante como es el Mutua Madrid Open". El torneo, que celebra este año su decimoséptima edición, tendrá lugar del 4 al 13 de mayo en las instalaciones de la Caja Mágica y como novedad especial, será la primera vez que se retransmitan partidos en 360 grados con ayuda de gafas de realidad virtual.